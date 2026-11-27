Ein Lkw geriet am Freitagmorgen auf der A9 nahe dem Gleinalmtunnel in Graz-Umgebung in Brand. Mitarbeiter der ASFINAG konnten das Feuer unter Kontrolle bringen, die Feuerwehr wurde zur Unterstützung alarmiert.

Nach einem Lkw-Brand auf der A9 nahe dem Gleinalmtunnel kritisiert die Feuerwehr die mangelhaft gebildete Rettungsgasse, die den Einsatz erschwerte.

Nach einem Lkw-Brand auf der A9 nahe dem Gleinalmtunnel kritisiert die Feuerwehr die mangelhaft gebildete Rettungsgasse, die den Einsatz erschwerte.

Am Freitag, 27. November, wurden mehrere Feuerwehren zu einem Lkw-Brand auf der A9 Pyhrnautobahn alarmiert. Der Einsatz ereignete sich gegen 6.10 Uhr in Fahrtrichtung Spielfeld, unmittelbar beim Südportal des Gleinalmtunnels. Die Feuerwehr Deutschfeistritz rückte gemeinsam mit der Feuerwehr Peggau zur Unterstützung der Feuerwehr Übelbach/Markt aus.

ASFINAG verhinderte größeren Brand

Der Lkw-Lenker hatte bereits selbst erste Löschmaßnahmen mit Feuerlöschgeräten eingeleitet. Auch Mitarbeiter der ASFINAG griffen rasch ein und konnten mithilfe einer Löschleitung die Situation unter Kontrolle bringen. Dadurch wurde verhindert, dass sich das Feuer weiter ausbreitete.

Rettungsgasse erschwerte Anfahrt

Die Anfahrt zur Einsatzstelle gestaltete sich laut Feuerwehr aufgrund einer „mangelhaft gebildeten Rettungsgasse äußerst schwierig“. Erst nach „mehrmaliger Aufforderung einzelner Fahrzeuglenker“ sei ein Durchkommen möglich gewesen. Auch nachrückende Einsatzkräfte hätten sich erneut den Weg freimachen müssen. Die Feuerwehr zeigt sich darüber enttäuscht: „Es ist bedauerlich, dass die Bildung einer funktionierenden Rettungsgasse noch immer nicht selbstverständlich ist.“