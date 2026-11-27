Mit neuen Geräten und innovativen Behandlungsmöglichkeiten soll die Versorgung von Krebspatienten in der Steiermark verbessert werden. Am Freitag wurde der zweite Bauteil der neuen Radiologie am Uniklinikum Graz eröffnet.

Nach rund dreieinhalb Jahren Bauzeit ist der Neubau der Universitätsklinik für Radiologie am Uniklinikum Graz abgeschlossen. Am Freitag, dem 27. November, wurde der zweite Gebäudeteil offiziell eröffnet. Dort ist künftig die Klinische Abteilung für Nuklearmedizin untergebracht. Der neue Bereich bietet moderne technische Ausstattung für Untersuchungen und Behandlungen. Dazu zählen drei PET/CT- und vier SPECT/CT-Geräte sowie spezielle Kameras für Herz- und Schilddrüsenuntersuchungen.

Neue Therapien erstmals in der Steiermark

Eine wesentliche Neuerung ist die Hochdosistherapiestation mit sechs Betten. Dort sollen künftig erstmals in der Steiermark Radioligandentherapien und höherdosierte Radioiodtherapien möglich sein. Bei diesen Behandlungen kommen radioaktive Arzneimittel zum Einsatz, die gezielt auf erkranktes Gewebe wirken. Tumorzellen können dadurch von innen bestrahlt werden. Die neuen Möglichkeiten sollen insbesondere die Behandlung von Krebserkrankungen erweitern. „Wir sehen, wo ein Tumor aktiv ist, und können ihn anschließend mit radioaktiven Arzneimitteln gezielt von innen bestrahlen“, erklärt Jan Bucerius, Leiter der Klinischen Abteilung für Nuklearmedizin.

Radioaktive Arzneimittel direkt in Graz herstellen

Auch bei der Herstellung der benötigten Arzneimittel setzt das Uniklinikum künftig auf neue Infrastruktur. Ein eigenes Zyklotron, ein Teilchenbeschleuniger, soll radioaktive Isotope produzieren. In angrenzenden Speziallaboren werden daraus die Arzneimittel für Untersuchungen, etwa mittels PET, hergestellt. Der Vorteil: Viele dieser Substanzen verlieren rasch an Radioaktivität und müssen daher zeitnah verwendet werden. Durch die Produktion direkt am Standort entfallen längere Transportwege. Das Zyklotron soll im Jänner 2027 in Betrieb gehen. Die Versorgung mit selbst hergestellten Radiopharmaka ist frühestens ab Ende des zweiten Quartals 2027 geplant.

©Uniklinikum Graz/Schaffelhofer Montage des Zyklotrons. ©Uniklinikum Graz/Schaffelhofer Anlieferung des Zyklotrons.

176 Millionen Euro investiert

Der Neubau umfasst insgesamt rund 25.300 Quadratmeter Bruttogeschossfläche und 877 Räume. Neben der Nuklearmedizin sind im ersten, bereits im Sommer eröffneten Bauteil die Allgemeine Radiologische Diagnostik sowie die Neuroradiologie, vaskuläre und interventionelle Radiologie untergebracht. In das gesamte Bauprojekt samt Infrastruktur und Logistik flossen rund 176,4 Millionen Euro. Etwa 67 Prozent der Auftragssumme gingen an steirische Unternehmen. Die Klinische Abteilung für Nuklearmedizin betreute im Jahr 2025 rund 13.100 Patienten und Patientinnen.