Wer darf beim Tuntenball 2027 um die begehrte Krone kämpfen? Beim Drag Race Vorentscheid am Samstag in der Grazer Postgarage stellen sich die Kandidatinnen und Kandidaten dem Wettbewerb.

Glamour, extravagante Performances und jede Menge Drama: Am Samstag, dem 28. November, wird es in der Grazer Postgarage bunt. Beim Vorentscheid des Tuntenball Drag Race treten verschiedene Drag Artists gegeneinander an. Dabei geht es um einen Platz im Finale und die Chance auf den Titel „Tuntenball Drag Race Winner 2027“. Los geht es um 19.30 Uhr. Moderiert wird der Abend von Grazia Patricia, die das Publikum mit Charme und Glamour durch den Wettbewerb führen soll.

Fagtory steigt im Anschluss

Nach dem Wettbewerb ist in der Postgarage noch lange nicht Schluss: Im Anschluss an den Drag Race Vorentscheid findet dort die Fagtory unter dem Motto „Pose“ statt. Damit können Besucher den Abend direkt mit einer weiteren Partynacht ausklingen lassen.

Großes Finale beim Tuntenball 2027

Wer sich beim Vorentscheid durchsetzt, darf am Samstag, dem 20. Februar 2027, beim großen Tuntenball im Congress um die Krone kämpfen, der heuer unter dem Motto „F*ck Me Amadeus“ steht. Auch dort ist ein umfangreiches Showprogramm geplant. Den Auftakt gestalten Grazia Patricia und die Certified Divas mit einer Opening Show. In der Jury sitzen Miss Ivanka T., Ginger Foux und XTZ. Um Mitternacht ist ein Auftritt von Xidi und Päm angekündigt. Für die musikalische Begleitung sorgt die eXcite Gala Band. Weitere Künstlerinnen und Künstler sollen noch bekannt gegeben werden.