Bei winterlichen Fahrverhältnissen kam es am Freitagvormittag zu einem Unfall in Hart bei Graz. Ein Auto blieb auf dem Dach liegen. Der Lenker konnte den Wagen bereits vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen.

Um 8.51 Uhr am Freitag, dem 27. November, wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hart bei Graz zu einem Verkehrsunfall in der Rupertistraße (L325) alarmiert. Dort angekommen, konnten die Feuerwehrleute feststellen, dass sich der Lenker nicht mehr im Fahrzeug befand. „Vor Ort bestätigte sich die Meldung, der Fahrer konnte den PKW bereits verlassen“, berichtet die Feuerwehr Hart bei Graz. „Nach dem Absichern der Einsatzstelle stellten wir das Fahrzeug wieder auf die Räder, sodass der verständigte Abschleppdienst das Fahrzeug schnell aufladen konnte“, schildert die Feuerwehr den weiteren Einsatzverlauf.

Eine Stunde im Einsatz

Mit der Bergung des Autos war die Arbeit der Feuerwehrleute allerdings noch nicht getan. Auch die Unfallstelle musste gereinigt werden. „Nach dem Reinigen der Unfallstelle konnten wir uns nach etwas mehr als einer Stunde wieder einsatzbereit melden.“ Insgesamt rückte die Feuerwehr Hart bei Graz mit sieben Mitgliedern und einem Rüstlöschfahrzeug aus. Auch die Polizei und der Abschleppdienst Wuthe waren im Einsatz.