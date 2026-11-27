Rund ein Jahr nach dem Tod der Grazer Influencerin Stefanie P. hat am Freitag der Prozess gegen ihren Ex-Freund begonnen. Während die Staatsanwaltschaft von einer vorsätzlichen Tötung ausgeht, spricht der Mann von einem Unfall.

Seit Freitag, dem 27. November 2026, muss sich der mittlerweile 32-Jährige vor einem Geschworenengericht am Grazer Straflandesgericht verantworten. Mehr dazu liest du hier: Grazer Influencerin getötet: Ex-Freund steht ab heute vor Gericht. Ihm werden Mord und Störung der Totenruhe vorgeworfen. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, bekannte sich der Angeklagte hinsichtlich der Störung der Totenruhe schuldig. Den Mordvorwurf weist er hingegen zurück. Der Mann räumt eine fahrlässige Tötung ein.

Schwere Vorwürfe

Zum Auftakt des Prozesses schilderte Staatsanwältin Ines Eichwalder die Geschehnisse aus Sicht der Anklage. Demnach soll der Mann am 23. November 2025 in der Wohnung seiner ehemaligen Partnerin auf sie gewartet haben. Er hatte zu diesem Zeitpunkt noch einen Schlüssel zur Wohnung. Als die 31-Jährige nach Hause kam, soll es zu einem Streit gekommen sein, in dessen Verlauf der Angeklagte die Frau gewürgt und am Hals verletzt haben soll. Anschließend soll er sie in einen Koffer gezwängt haben. Laut Staatsanwaltschaft sei die Grazerin dadurch erstickt.

Festnahme in Slowenien

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft versuchte der Angeklagte anschließend, die Tat zu vertuschen. Gemeinsam mit seinem Bruder und seinem Stiefvater soll er den Koffer mit der Leiche in einem slowenischen Waldstück vergraben haben. Um weitere Beweismittel zu beseitigen, soll der Mann sein Auto auf einem Parkplatz in Spielfeld in Brand gesetzt haben. Unterdessen hatten Angehörige eine Vermisstenanzeige erstattet, nachdem die Influencerin nicht zu einem vereinbarten Arbeitstreffen erschienen war. Der Mann wurde schließlich in Slowenien festgenommen und nach Österreich ausgeliefert.

Angeklagter sagt aus

Vor Gericht schilderte der 32-Jährige die Geschehnisse in der Wohnung anders als die Staatsanwaltschaft. Seinen Angaben zufolge habe seine ehemalige Partnerin während eines Streits ein Messer geholt und damit gedroht, sich selbst zu verletzen. Er habe daraufhin versucht, die Situation zu entschärfen. „Ich wollte sie bewusstlos würgen. Ich habe das schon hundert Mal gemacht“, erklärte der MMA-Kampfsportler laut „Kronen Zeitung“. Als er eine Verletzung am Hals der Frau bemerkt habe, habe er versucht, die Blutung zu stillen. Eine Wiederbelebung versuchte er eigenen Angaben zufolge nicht. Auf den Einwand der beisitzenden Richterin, dass er die Rettung hätte verständigen sollen, entgegnete er: „Ich habe die Nerven weggeworfen“.

Urteil am Montag erwartet

Auch sein Verteidiger Thomas Klein bestritt vor Gericht eine Tötungsabsicht. Wie bereits berichtet, war es wenige Tage vor Prozessbeginn zu einem Wechsel im Verteidigerteam gekommen. Die Wiener Anwältin Astrid Wagner hatte die Vertretung aufgrund von Differenzen mit dem Angeklagten beendet. Insgesamt sind für den Prozess zwei Verhandlungstage vorgesehen. Ein Urteil wird am Montag, dem 30. November 2026, erwartet. Sollte der Mann wegen Mordes verurteilt werden, drohen ihm zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft. Es gilt die Unschuldsvermutung.