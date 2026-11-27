Immer wieder ist in den vergangenen Tagen in Lieboch der Strom ausgefallen. Nun meldet sich Bürgermeister Stefan Helmreich in einem Facebook-Video zu Wort und erklärt, welche unterschiedlichen Schäden dahinterstecken.

Nach den wiederholten Stromausfällen in Lieboch hat Bürgermeister Stefan Helmreich das Gespräch mit den Energienetzen Steiermark gesucht. In einem Facebook-Video informiert er nun die Bevölkerung über die Ursachen der vergangenen Ausfälle. Begonnen haben die Probleme bereits am Sonntag (22. November). Damals wurde in der Nähe des Liebochbaches eine unterirdische Stromleitung beschädigt. Gerade bei solchen Leitungen gestaltet sich die Suche nach der beschädigten Stelle schwierig.

Viele Liebocher ohne Strom

Doch warum waren in weiterer Folge so viele Haushalte von dem Stromausfall betroffen? Das hängt laut Helmreich mit der Suche nach der Ursache zusammen. „Weil man dann im Anschluss, um den Fehler lokalisieren zu können, verschiedene Trafos abschalten muss, um den Fehler einzugrenzen, um ihn schließlich zu finden“, erklärt der Bürgermeister. Die Abschaltungen waren demnach notwendig, um die beschädigte Stelle ausfindig machen zu können. Schließlich konnte der Schaden behoben werden.

Auch am Mittwoch gab es Probleme

Doch auch nach der Reparatur blieb Lieboch nicht von weiteren Stromausfällen verschont. Bereits am Mittwoch kam es erneut zu Problemen mit der Stromversorgung. Diese standen laut Helmreich allerdings nicht in Zusammenhang mit der zuvor beschädigten unterirdischen Stromleitung. „Und unabhängig von diesem Schaden ist dann ein zweiter Schaden aufgetreten, der ebenfalls zu Stromausfällen geführt hat und die dann am Mittwoch aufgetreten sind“, schildert der Bürgermeister.

Stromausfall auch am Freitag: Baum fiel auf Leitung

Auch am Freitag in der Früh mussten Teile der Bevölkerung erneut ohne Strom auskommen. Hinter diesem Ausfall steckte jedoch eine andere Ursache. „Das war etwas Banales und dem Wetter geschuldet“, so Helmreich. Ein Baum war auf eine 20-kV-Leitung gestürzt. Betroffen war diesmal ein anderer Ausgang des Umspannwerks in Lieboch. Auch Teile der Marktgemeinde waren von dem dadurch entstandenen Schaden betroffen. Im Gegensatz zur beschädigten unterirdischen Stromleitung vom Sonntag war die Schadensstelle diesmal leichter zu finden. Wie Helmreich erklärt, konnte der Schaden wesentlich schneller behoben werden, da es sich um eine sichtbare Oberleitung handelte.

„Ich bedanke mich für die Geduld“

Nachdem es innerhalb weniger Tage gleich mehrmals zu Stromausfällen gekommen war, richtet der Bürgermeister abschließend auch persönliche Worte an die Bevölkerung. Er bedankt sich für die Geduld der Betroffenen und hofft, dass sich derartige Vorfälle in den kommenden Wochen und Monaten nicht wiederholen. „Ich bedanke mich für die Geduld bei allen und hoffe, dass wir dies damit für das restliche Jahr und die restliche Wintersaison von derartigen Schäden verschont bleiben und wünsche alles Gute“, so Helmreich abschließend.