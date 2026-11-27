Die Sorge um die Grünflächen des Grazer Sacré Coeur beschäftigt nun auch Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne). Sie hat sich direkt an den Grundstückseigentümer und den Schulträger gewandt und fordert gemeinsame Gespräche.

Es sind jene Grünflächen, auf denen die Kinder heute spielen und sich bewegen, um die sich zahlreiche Eltern Sorgen machen. Auch die Grazer Vizebürgermeisterin erreichen mittlerweile zahlreiche Nachrichten. „Ich kann ihre Sorgen sehr gut nachvollziehen. Und ich weiß, dass es für sie kein Trost ist, wenn wir erklären, dass ohne Bebauungsplan noch viel mehr gebaut werden könnte. Denn sie sorgen sich um genau jene Grünflächen, auf denen ihre Kinder heute spielen und sich bewegen. Diese Sorgen nehme ich sehr ernst“, erklärt Schwentner.

©Stadt Graz/Foto Fischer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner fordert gemeinsame Gespräche über den Erhalt der Schulfreiflächen und die Weiterentwicklung des Grazer Sacré Coeur.

Seit Jahren Bauland

Gleichzeitig verweist die Vizebürgermeisterin auf die rechtlichen Rahmenbedingungen, an die sich auch die Stadt Graz halten muss. Bereits seit den 1990er-Jahren ist das Schulgelände als Bauland ausgewiesen. Auch eine Wohnnutzung ist dort zulässig. Um die Bebauung verbindlich zu begrenzen und möglichst viel Grünraum zu erhalten, hat die Stadt für das Areal bewusst eine verpflichtende Bebauungsplanung vorgesehen.

Platz für die Schule

Mit dem im September beschlossenen Bebauungsplan wurden die möglichen Bauvolumen laut Schwentner deutlich eingeschränkt. Dadurch könne der Großteil des wertvollen Grünraums und Baumbestandes geschützt werden. Doch neben dem Erhalt der Grünflächen geht es auch um die Zukunft des Schul- und Kindergartenstandorts. Das Institut Österreichischer Orden hatte selbst auf dringend benötigte Erweiterungsmöglichkeiten für Schulgebäude, Kindergarten und Sportflächen gedrängt.

Gespräche gefordert

Trotz der Einschränkungen durch den Bebauungsplan bleibt die Sorge um den möglichen Verlust wichtiger Schulfreiflächen bestehen. Schwentner hat sich deshalb direkt an den Grundstückseigentümer und den Schulträger gewandt. Sie fordert Gespräche unter Einbindung der gesamten Schulgemeinschaft. „Ich erwarte mir, dass sich alle Beteiligten gemeinsam an einen Tisch setzen und ernsthaft über den Erhalt der Schulfreiflächen und die dringend notwendigen Erweiterungen der Schule sprechen“, betont Schwentner.