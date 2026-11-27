Über 25.000 Lichter und rund 35 Tonnen Eis: Am Samstag, dem 28. November 2026, stehen in der Grazer Innenstadt gleich zwei besondere Adventveranstaltungen an. Beide feiern heuer ein Jubiläum.

Gleich zwei Adventtraditionen feiern am Samstag in Graz ein Jubiläum: Erst erstrahlt der Christbaum am Hauptplatz, eine Stunde später wird die Eiskrippe im Landhaushof eröffnet.

Gleich zwei Adventtraditionen feiern am Samstag in Graz ein Jubiläum: Erst erstrahlt der Christbaum am Hauptplatz, eine Stunde später wird die Eiskrippe im Landhaushof eröffnet.

Den Anfang macht am Samstag um 16 Uhr die feierliche Illumination des Christbaums am Grazer Hauptplatz. Heuer blickt die Stadt auf 35 Jahre Grazer Christbaum zurück. Im Mittelpunkt steht eine rund 26 Meter hohe Fichte aus Semriach. Rund 60 Jahre lang wuchs der Baum auf einer Seehöhe von etwa 700 Metern, ehe er heuer seinen Platz vor dem Grazer Rathaus bekam. Für den weihnachtlichen Glanz sorgt die Energie Graz mit über 25.000 Lichtern.

©Stadt Graz/Tatschl Über 25.000 Lichter bringen den 26 Meter hohen Christbaum am Grazer Hauptplatz am Samstag zum Strahlen.

35 Tonnen Eis

Während am Hauptplatz der Christbaum erstrahlt, wartet nur wenige Gehminuten entfernt bereits das nächste Adventhighlight. Um 17 Uhr wird die Eiskrippe im Landhaushof feierlich eröffnet. Auch hier gibt es heuer Grund zum Feiern: Die Grazer Eiskrippe begeht ihr 30-jähriges Jubiläum. Rund 35 Tonnen Eis bilden die Krippe. Wer am Samstag keine Zeit hat, kann die Eiskrippe auch an den darauffolgenden Tagen besichtigen. Sie ist täglich von 8 bis 21 Uhr zugänglich. Der Eintritt ist frei. Durch die kurzen Wege in der Grazer Innenstadt lassen sich der Besuch der Eiskrippe und ein Abstecher zum Christbaum am Hauptplatz gut miteinander verbinden.

©5 Minuten Die Grazer Eiskrippe aus rund 35 Tonnen Eis feiert heuer ihr 30-jähriges Jubiläum und wird am Samstag im Landhaushof eröffnet.

Advent in Graz

Auch abseits der beiden Jubiläen wird am ersten Adventwochenende in Graz einiges geboten. Von 16 bis 17.30 Uhr findet am Samstag ein geführter Adventrundgang durch die Altstadt statt. Mit der Adventbim kannst du zudem eine Fahrt in einer historischen Straßenbahn unternehmen. Auf insgesamt 15 Adventmärkten warten regionale Köstlichkeiten und Kunsthandwerk auf die Besucher.