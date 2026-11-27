„Unsere Schüler:innen lernen nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit den Händen“, erklärte der Darsteller des ersten Schuldirektors August Ortwein im Rahmen der Jubiläumsfeier. Bereits 1876 hatte Ortwein die Idee, jungen Menschen Wissen zu vermitteln, das sie auch in der Praxis anwenden können. Dieser Ansatz prägt die Schule bis heute. Während sich die Bildungsstätte ursprünglich am Ortweinplatz befand, ist sie seit 1987 in der Körösistraße beheimatet.

Kreativität im Fokus

Was die Schule auch 150 Jahre später auszeichnet, machte der heutige Direktor Manfred Kniepeiss deutlich. Er begrüßte die Festgäste und hob das besondere Zusammenspiel von Wissen und praktischem Können hervor. „Wenn man unsere Schule betritt, dann wird man sofort von ihrem Spirit erfasst, man wird von einem positiven Virus infiziert, der einen nicht mehr loslässt. Wir verbinden Theorie mit Praxis. Der Mensch mit seiner Kreativität, die Vielfalt, all das steht bei uns im Zentrum.“

Lob zum Jubiläum

Auch Bürgermeisterin Elke Kahr, Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner und Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner zählten zu den Festgästen. Kahr gratulierte der Schule zu ihrem 150-jährigen Bestehen. Dabei verriet die Bürgermeisterin auch einen persönlichen Wunsch aus ihrer eigenen Schulzeit. „Ich wollte selbst immer hier zur Schule gehen, denn die Ortweinschule hatte auch zu meiner Zeit einen ausgezeichneten Ruf.“

Spuren im Rathaus

Wie sich die Arbeit der Ortweinschule auch außerhalb des Schulgebäudes bemerkbar macht, zeigte Kahr anhand eines Beispiels. Die Kreativität der Bildungsstätte findet sich nämlich auch im Grazer Rathaus wieder. Dort wurde der Bertha-von-Suttner-Raum von einem Team der Ortweinschule gestaltet. Von der Gestaltung des großen Besprechungsraums im ersten Stock habe das Rathaus laut Kahr enorm profitiert.