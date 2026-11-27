Im Mordprozess um die Grazer Influencerin Stefanie P. könnte bereits am heutigen Freitag, dem 27. November, ein Urteil fallen. Vor Gericht wurden unterdessen neue Details aus dem gerichtsmedizinischen Gutachten bekannt.

Ursprünglich waren für den Prozess gegen den 32-jährigen Ex-Freund der getöteten Grazerin zwei Verhandlungstage vorgesehen. Das Urteil wurde für Montag, den 30. November, erwartet. Nun könnte es deutlich früher fallen. Wie die „Kronen Zeitung“ am Freitagabend berichtet, beraten sich bereits die Geschworenen. Der Angeklagte muss sich wegen Mordes und Störung der Totenruhe verantworten. Eine vorsätzliche Tötung bestreitet er weiterhin.

Gutachten vor Gericht

Im Laufe des Verhandlungstages rückten insbesondere die Erkenntnisse des Gerichtsmediziners in den Mittelpunkt. Dem Sachverständigen zufolge starb die 31-Jährige an einem Sauerstoffmangel im Gehirn. Die bei der Untersuchung festgestellten Blutungen deuten darauf hin, dass die Frau über einen längeren Zeitraum gewürgt wurde. Eine bloß kurzzeitige Bewusstlosigkeit könne diese Befunde nicht erklären. Auch die Darstellung, wonach die Stichverletzung am Hals durch eine Fallbewegung entstanden sein könnte, schloss der Gerichtsmediziner laut „Kronen Zeitung“ aus. Zudem geht er davon aus, dass Stefanie P. höchstwahrscheinlich noch lebte, als sie in den Koffer gelegt wurde.

Befragte ChatGPT

Der Angeklagte hatte vor Gericht angegeben, seine ehemalige Partnerin habe während eines Streits mit einem Messer gedroht, sich selbst etwas anzutun. „Ich wollte sie nur bewusstlos würgen, damit das Messer aus dem Spiel ist“, erklärte der 32-Jährige laut „Kronen Zeitung“. Im Zuge der Verhandlung wurde auch die Auswertung seines Handys thematisiert. Demnach hatte der Mann nach dem Würgen die künstliche Intelligenz ChatGPT zu den tödlichen Risiken eines Würgegriffs befragt. Die beisitzende Richterin hielt ihm vor, dass er stattdessen die Rettung hätte verständigen sollen.

Video vor Gericht gezeigt

Dass er den Leichnam seiner ehemaligen Partnerin nach Slowenien gebracht und dort in einem Waldstück vergraben hatte, räumte der Angeklagte ein. Er bestritt jedoch, dabei Unterstützung von seinem Bruder und seinem Stiefvater erhalten zu haben. Den Ort, an dem sich der Koffer befand, gab er erst nach seiner Auslieferung nach Österreich bekannt. Auch ein Video der Tatrekonstruktion wurde während der Verhandlung gezeigt. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, begann der Angeklagte dabei zu weinen.

Warten auf das Urteil

Ob die Geschworenen der Darstellung des Angeklagten oder jener der Staatsanwaltschaft folgen, ist noch offen. Während die Verteidigung weiterhin von einem Unfall ausgeht, wirft die Anklage dem 32-Jährigen eine vorsätzliche Tötung vor. Im Falle eines Schuldspruchs wegen Mordes drohen ihm zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft. Eine Entscheidung könnte noch in den Abendstunden des Freitags bekannt gegeben werden. Es gilt die Unschuldsvermutung.