Am Grazer Straflandesgericht ist am Freitagabend das Urteil im Mordprozess um die Influencerin Stefanie P. gefallen. Ihr ehemaliger Partner muss laut Medienberichten lebenslang in Haft. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Früher als ursprünglich erwartet endete am Freitag, dem 27. November 2026, der Prozess um den gewaltsamen Tod der Grazer Influencerin Stefanie P. Während zunächst zwei Verhandlungstage eingeplant waren, fiel die Entscheidung bereits am ersten Prozesstag. Laut Medienberichten wurde der 32-jährige Ex-Freund der Frau zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Gegen ihn war wegen Mordes und Störung der Totenruhe verhandelt worden. Bis zuletzt hatte der Mann bestritten, seine ehemalige Partnerin vorsätzlich getötet zu haben.

Suche nach Grazerin

Ausgangspunkt der Ermittlungen war das Verschwinden der damals 31-Jährigen im November 2025. Nachdem die Influencerin die Nacht in einem Grazer Innenstadtlokal verbracht hatte, blieb sie am folgenden Nachmittag einem vereinbarten beruflichen Treffen fern. Ihre Angehörigen meldeten sie daraufhin als vermisst. Der Verdacht der Ermittler richtete sich zunehmend gegen ihren ehemaligen Partner. Die Suche nach der Frau endete schließlich in Slowenien, wo ihr Leichnam in einem vergrabenen Koffer entdeckt wurde. Ihr Ex-Freund war zuvor von der slowenischen Polizei festgenommen und nach Österreich ausgeliefert worden.

Sicht der Anklage

Bei der Verhandlung legte die Staatsanwaltschaft dar, was sich ihrer Ansicht nach am 23. November 2025 in der Wohnung der Influencerin zugetragen hatte. Demnach soll eine Auseinandersetzung zwischen den ehemaligen Partnern in körperliche Gewalt gemündet haben. Die Anklage ging davon aus, dass der Mann die Grazerin gewürgt, am Hals verletzt und anschließend in einen Koffer gezwängt hatte. Darin sei die Frau erstickt. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft sollte der Transport des Leichnams nach Slowenien der Vertuschung der Tat dienen. Auch das Anzünden seines Autos auf einem Parkplatz in Spielfeld habe der Beseitigung von Spuren gedient.

Angeklagter sprach von Unfall

Der Angeklagte stellte die Geschehnisse vor Gericht anders dar. Er behauptete, die Frau habe angekündigt, sich mit einem Messer selbst zu verletzen. Durch das Würgen habe er sie daran hindern wollen. Eine Tötungsabsicht bestritt der 32-Jährige. Laut Medienberichten zeigte die Auswertung seines Mobiltelefons, dass er sich bei ChatGPT über die tödlichen Risiken des Würgens erkundigt hatte. Wiederbelebungsmaßnahmen hatte er nach eigenen Angaben nicht eingeleitet. Den Transport und das Vergraben des Leichnams in Slowenien gestand er ein.

Medizinische Befunde

Die Ausführungen des Gerichtsmediziners widersprachen in mehreren Punkten der Schilderung des Angeklagten. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, deuteten die bei der Untersuchung entdeckten Blutungen auf länger anhaltendes Würgen hin. Als Todesursache wurde ein Sauerstoffmangel im Gehirn festgestellt. Der Sachverständige hielt es außerdem für höchst unwahrscheinlich, dass die Grazerin bereits tot war, als sie in den Koffer kam. Auch einen durch einen Sturz verursachten Stich am Hals schloss der Mediziner aus.

Höchstmögliche Strafe

Kurz vor der Verhandlung hatte sich auch die Zusammensetzung des Verteidigerteams geändert. Nach Differenzen zwischen dem Angeklagten und seiner bisherigen Anwältin Astrid Wagner übernahm Rechtsanwalt Thomas Klein die Verteidigung. Dieser hielt vor Gericht ebenfalls an der Darstellung eines Unfalls fest. Mit der lebenslangen Freiheitsstrafe wurde am Freitagabend die höchstmögliche Strafe für Mord ausgesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.