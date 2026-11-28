Nach mehrmonatigen Bauarbeiten rund um die Wendeschleife Hilmteich fährt die Straßenbahnlinie 1 ab Samstag, 28. November, wieder bis zum Hilmteich. Auch beim Ersatzverkehr und bei mehreren Buslinien gibt es Änderungen.

Nach mehrmonatigen Bauarbeiten rund um die Wendeschleife Hilmteich nimmt die Straßenbahnlinie 1 in Graz ab Samstag, 28. November 2026, wieder ihren regulären Betrieb bis zum Hilmteich auf. Die neuen Gleisanlagen wurden bereits im Rahmen einer Probe- und Abnahmefahrt am 20. November überprüft.

Neue Endhaltestelle am Hilmteich

Als vorübergehende Endstation dient künftig die Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“. Diese befindet sich am Beginn der Schubertstraße. Damit ist ein weiterer Abschnitt beim zweigleisigen Ausbau der Straßenbahnlinie 1 in Richtung Mariatrost abgeschlossen.

Änderungen bei Ersatzverkehr und bei Buslinien Auch für Fahrgäste des Schienenersatzverkehrs sowie der Buslinien 41, 58 und N1 ergeben sich Änderungen: Ersatzverkehr E1: Der Busverkehr zwischen Mariatrost und Hilmteich bleibt bestehen. Die Endhaltestelle befindet sich künftig wieder bei „Hilmteich/Botanischer Garten“ in der Hilmgasse.

Buslinien 41, 58 und N1: Die Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ südlich des Hilmteichschlössels wird wieder aktiviert. Die bisherige Ersatzhaltestelle direkt vor dem Hilmteichschlössel wird hingegen aufgelassen.

Zweigleisiger Ausbau soll bis 2028 abgeschlossen sein

Die Arbeiten für das zweite Gleis werden nun weiter in Richtung Norden bis zur Haltestelle Mariagrün fortgesetzt. Auf rund 900 Metern zwischen Auersperggasse und Mariagrün soll das bisherige eingleisige Streckenstück ausgebaut werden. Die Hauptbaumaßnahmen sollen im Dezember 2027 abgeschlossen sein. Die Inbetriebnahme der Linie 1 bis Mariatrost ist für März 2028 vorgesehen. Durch den Ausbau soll künftig ein dichterer Takt von sechs Minuten möglich sein. Damit könnten bis zu 1.500 Fahrgäste pro Stunde und Richtung befördert werden. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner begrüßt die Rückkehr der Straßenbahn zum Hilmteich: „Dichtere Takte, kürzere Wartezeiten, bessere Öffis! Daran arbeiten wir in Graz konsequent weiter. Mit der Rückkehr der Bim zum Hilmteich ist ein weiterer wichtiger Schritt geschafft. Ich weiß, dass die vergangenen Monate gerade für jene, die täglich auf die Linie 1 angewiesen sind, nicht einfach waren. Umso mehr freue ich mich, dass die Bim jetzt wieder bis hierher fährt.“ Auch Holding-Graz-CEO Gert Heigl und Holding-Graz-Vorstand Mark Perz sehen die Wiederaufnahme als wichtigen Fortschritt: „Dass die Linie 1 ab 28. November wieder planmäßig bis zum Hilmteich fährt, ist das Ergebnis einer enormen Teamleistung.“ Ihr Dank gelte den Beschäftigten der Graz Linien und den beteiligten Baufirmen, die den Meilenstein im Zeitplan ermöglicht hätten.