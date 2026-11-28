Alben, Fanartikel und signierte Sammlerstücke: In der Grazer Innenstadt eröffnet am Samstag ein neuer K-Pop-Store. Langfristig sind auch Events und weitere Angebote geplant.

In der Grazer Innenstadt eröffnet mit NiaoKo ein neuer K-Pop-Store, der neben Alben und Merchandise auch Events und einen Treffpunkt für Fans koreanischer Popkultur bieten soll.

In der Grazer Innenstadt eröffnet mit NiaoKo ein neuer K-Pop-Store, der neben Alben und Merchandise auch Events und einen Treffpunkt für Fans koreanischer Popkultur bieten soll.

Mit einem neuen Geschäft bekommt die K-Pop-Community in Graz einen eigenen Treffpunkt: Am Samstag, 28. November, eröffnet der Store „NiaoKo“ in der Neuen-Welt-Gasse in der Innenstadt. Neben Musik und Fanartikeln soll dort künftig auch das Gemeinschaftsgefühl rund um die koreanische Popkultur im Mittelpunkt stehen. Es handelt sich um den ersten Standort des Unternehmens außerhalb Wiens.

Alben, signierte Sammlerstücke und Photocards

Hinter dem Geschäft stehen die 22-jährige Wienerin Lara Sauer und ihr Geschäftspartner Dan Shan. Im Sortiment finden Fans reguläre Musikalben verschiedener K-Pop-Gruppen, exklusives Merchandise und sogenannte Photocards. Dabei handelt es sich um Sammelkarten mit Abbildungen einzelner Bandmitglieder, die innerhalb der Fangemeinde besonders beliebt sind. Eine Besonderheit sind außerdem signierte Alben, die von den Künstlern selbst unterschrieben wurden. Teilweise sollen auch Neuerscheinungen bereits direkt am Veröffentlichungstag im Geschäft erhältlich sein.

Events und weitere Angebote geplant

Der neue Store soll allerdings mehr sein als eine reine Verkaufsstelle. Wie bereits am Wiener Standort möchten die Betreiber auch in Graz Veranstaltungen für die Community organisieren. Denkbar sind etwa Tauschbörsen für Photocards, Aktionen zu neuen Albumveröffentlichungen und Fan-Treffen. In Wien wurden bereits Events mit K-Pop-Gruppen veranstaltet. Auch das Sortiment könnte künftig noch wachsen. Geplant ist unter anderem, K-Beauty-Produkte aufzunehmen. Darüber hinaus gibt es Überlegungen, im Keller des Geschäfts einen Bereich zum Tanzen einzurichten. Die Eröffnung am Samstag wird ab 12 Uhr mit einem Auftritt von DJ Xidi gefeiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.11.2026 um 07:38 Uhr aktualisiert