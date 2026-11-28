100 Paar rote Schuhe stehen derzeit vor der Grazer Oper. Jedes einzelne erinnert an eine Frau, die Opfer eines Femizids wurde. Mit der Kunstaktion soll auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam gemacht werden.

100 Paar rote Schuhe vor der Grazer Oper erinnern im Rahmen einer Kunstaktion an Frauen, die Opfer von Femiziden wurden, und setzen ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen.

100 Paar rote Schuhe vor der Grazer Oper erinnern im Rahmen einer Kunstaktion an Frauen, die Opfer von Femiziden wurden, und setzen ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen.

Wer derzeit am Ella-Flesch-Platz vor der Grazer Oper vorbeikommt, entdeckt eine ungewöhnliche Installation: Zahlreiche rote Schuhe stehen dort nebeneinander. Hinter dem auffälligen Bild steckt eine ernste Botschaft. Mit der Kunstaktion „Zapatos Rojos“ macht der Grazer Frauenrat auf Femizide und Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam.

Jedes Paar steht für ein Frauenleben

Insgesamt 100 Paar rote Schuhe wurden am Freitag, 27. November, vor der Oper aufgestellt. Jedes Paar symbolisiert eine Frau, die durch einen Femizid ums Leben gekommen ist. Die Installation soll an die Opfer erinnern und gleichzeitig die Gesellschaft dazu bewegen, nicht länger wegzusehen. Der Hintergrund ist alarmierend: Laut dem Verein AÖF (Autonome Österreichische Frauenhäuser) wurden in Österreich bis zum 18. November 2026 bereits 20 Frauen Opfer eines mutmaßlichen Femizids. Fünf dieser Fälle ereigneten sich in der Steiermark. „Beim Thema Gewalt an Frauen schaut die Gesellschaft noch immer zu oft weg, bis es zu spät ist“, erklärt Anna Majcan, Geschäftsführerin des Grazer Frauenrats. Die roten Schuhe seien bewusst im öffentlichen Raum platziert worden: „Sie erinnern in aller Deutlichkeit daran, dass Männergewalt tödlich enden kann.“

Internationale Kunstaktion kommt nach Graz

Ursprünglich stammt „Zapatos Rojos“, übersetzt „Rote Schuhe“, von der mexikanischen Künstlerin Elina Chauvet. Sie entwickelte die Installation 2009 in Ciudad Juárez in Mexiko. Seither wurde die Aktion in zahlreichen Städten weltweit aufgegriffen. Die roten Schuhe stehen dabei nicht nur für die Erinnerung an getötete oder verschwundene Frauen, sondern auch für Solidarität mit Betroffenen und ihren Angehörigen. Majcan richtet dabei einen Appell an die Bevölkerung: „Jede und jeder von uns kann hinschauen, kann Betroffenen glauben, kann Hilfe holen.“ Eine Zukunft ohne Gewalt gegen Frauen und Mädchen sei nur möglich, wenn Männergewalt nicht länger toleriert werde.

Installation bis 10. Dezember zu sehen

Die Installation bleibt von 27. November bis einschließlich 10. Dezember am Ella-Flesch-Platz vor der Grazer Oper zu sehen. Zum Auftakt fand am Freitag zwischen 17.15 und 18 Uhr eine Kundgebung statt. Mit Redebeiträgen, Gesang und Momenten der Stille wurde dabei der Opfer von Femiziden gedacht. Besucherinnen und Besucher konnten außerdem persönliche Gedanken, Wünsche und aufmunternde Botschaften aufschreiben und in die roten Schuhe legen. Die Aktion ist Teil der internationalen Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“. Diese läuft jährlich von 25. November bis 10. Dezember und soll auf geschlechtsspezifische Gewalt aufmerksam machen sowie Forderungen nach wirksamen Schutzmaßnahmen in den Mittelpunkt rücken.