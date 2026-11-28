Die Vorbereitungen für die Eröffnung laufen derzeit auf Hochtouren. Ab Dienstag, dem 1. Dezember 2026, soll Wok Chen seine Türen für Gäste öffnen. Die offizielle Eröffnung ist für Sonntag, den 6. Dezember, geplant. Das Restaurant befindet sich am bisherigen Standort des ehemaligen Lindenwirts beziehungsweise Smokehauses in Gössendorf. Gäste können sich auf eine Auswahl an asiatischen Spezialitäten freuen, die auf zwei langen, neu eingerichteten Buffettischen angeboten werden. Zusätzlich soll es auch Gerichte geben, die direkt à la carte bestellt werden können. Im Dezember ist das Restaurant vorerst an allen sieben Tagen der Woche geöffnet.