Bei einem Grazer Adventmarkt gibt es heuer an allen vier Adventsamstagen ein kostenloses Angebot für Kinder. Während die Kleinen basteln und spielen, können Eltern in Ruhe den Advent genießen.

Beim PRATO Advent im Gastgarten des Parkhotel Graz gibt es an allen vier Adventsamstagen von 17 bis 19 Uhr kostenlose Kinderbetreuung mit Bastelprogramm, während Eltern entspannt den Advent genießen können.

Beim PRATO Advent im Gastgarten des Parkhotel Graz gibt es an allen vier Adventsamstagen von 17 bis 19 Uhr kostenlose Kinderbetreuung mit Bastelprogramm, während Eltern entspannt den Advent genießen können.

Im Gastgarten des Parkhotel Graz gibt es beim PRATO Advent heuer ein besonderes Angebot für Familien. An allen vier Adventsamstagen übernimmt die Lilo Kinderbetreuung jeweils von 17 bis 19 Uhr einen Bastel- und Spieltisch. Das Angebot ist kostenlos. Jede Woche steht dabei unter einem anderen Motto: Am 28. November dreht sich alles um den Weihnachtscountdown, am 5. Dezember gibt es Kreatives zum Nikolaus. Am 12. Dezember können Kinder Lebkuchen verzieren, am 19. Dezember wird Christbaumschmuck gebastelt.

Tausende Lichter und offenes Feuer

Während die Kinder beschäftigt sind, können Eltern den Adventmarkt genießen. Der Gastgarten des Parkhotel Graz ist mit tausenden Lichtern geschmückt, ein offenes Feuer sorgt für Atmosphäre und beheizte Sitzplätze laden zum Verweilen ein. Auch kulinarisch wird einiges geboten: Neben dem PRATO-Glühwein nach einem Originalrezept der Grazer Kochbuchautorin Katharina Prato sorgt das Team des Haubenrestaurants „Goldene Birn“ für die Küche. Der PRATO Advent findet von 20. November bis 23. Dezember 2026 im Gastgarten des Parkhotel Graz in der Leonhardstraße 8 statt.