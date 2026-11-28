Wer am 8. Dezember zum Weihnachtseinkauf nach Graz kommt, kann sich über ein besonderes Angebot freuen: In zwei P+R-Anlagen ist das Parken kostenlos. Zusätzlich werden Advent-Sackerl mit Überraschungen aus der Innenstadt verteilt.

Am 8. Dezember können Besucher in Graz in den P+R-Anlagen Murpark und Brauquartier gratis parken und sich ab 9 Uhr eines von mehr als 500 Advent-Sackerln mit Überraschungen aus der Innenstadt sichern.

Am 8. Dezember können Besucher in Graz in den P+R-Anlagen Murpark und Brauquartier gratis parken und sich ab 9 Uhr eines von mehr als 500 Advent-Sackerln mit Überraschungen aus der Innenstadt sichern.

Das Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice (GPS) setzt am Dienstag, dem 8. Dezember, auf die Aktion „Park & Los“. Besucher können ihr Auto an diesem Tag kostenlos in den beiden Park-and-Ride-Anlagen Murpark und Brauquartier abstellen. Von dort aus geht es bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln weiter in die Grazer Innenstadt. So können Besucher die Weihnachtszeit genießen und ihre Einkäufe erledigen, ohne mit dem Auto direkt ins Zentrum fahren zu müssen.

Mehr als 500 Advent-Sackerl ab 9 Uhr

Zusätzlich wartet eine kleine Überraschung: Ab 9 Uhr werden insgesamt mehr als 500 gefüllte Advent-Sackerl ausgegeben. Darin befinden sich verschiedene Überraschungen aus der Grazer Innenstadt. Die Aktion soll dazu einladen, die Angebote der Innenstadt zu entdecken und den Besuch in der Grazer Vorweihnachtszeit zu genießen. Die Sackerl werden ausgegeben, solange der Vorrat reicht.