Falls du noch nicht weißt, was du heute machen sollst - um 17 Uhr findet beim Grazer Hasnerplatz ein kinderfreundlicher Krampuslauf statt.

In wenigen Stunden wird es in Geidorf wieder traditionell und stimmungsvoll: Am heutigen Samstag, dem 28. November, machen der Nikolaus und seine schaurigen Begleiter Station im Bezirk. Ab 17 Uhr verwandelt sich der Hasnerplatz in einen Treffpunkt für alle Liebhaber des heimischen Winterbrauchtums. Und der Krampuslauf ist zudem als kinderfreundlich gekennzeichnet.

Heute am Hasnerplatz

Für die passende Atmosphäre sorgt dabei der „Abaddon-Pass“, der mit seinen Masken und Fellen zum Hasnerplatz kommt. Die Veranstaltung richtet sich gezielt an Familien, Freunde und Nachbarn, die gemeinsam einen gemütlichen Vorabend verbringen möchten. Neben den eindrucksvollen Gestalten des Vereins steht vor allem das Miteinander im Vordergrund, der Besuch des Nikolaus sorgt zudem dafür, dass auch die jüngsten Gäste auf ihre Kosten kommen.

Bereits gelaufen: Innenstadt und Liebenau

Den Auftakt machte heuer ausnahmsweise schon am 8. November der große Grazer Krampuslauf in der Innenstadt, gefolgt vom Perchtenlauf des SVU Liebenau am 13. November. Beide Veranstaltungen lockten bereits zahlreiche Besucherinnen und Besucher an.

Heute am Hasnerplatz, nächste Woche im Center West

Für alle, die bisher noch keine schaurigen Gesellen zu Gesicht bekommen haben, bietet sich heute, am 28. November, die nächste Gelegenheit: Am Hasnerplatz findet ein kleinerer, familienfreundlicher Lauf statt, der ab 17 Uhr unter anderem vom „Abaddon-Pass“ gestaltet wird. Im Grazer Stadtgebiet findet das Krampuskränzchen am 3. Dezember statt. Dabei ziehen die „Göstinger Höllenteufeln“ und die „Seiersberger Höll‘ Buam“ zwischen 16 und 18 Uhr durch das Erdgeschoß des Center West.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.11.2026 um 15:11 Uhr aktualisiert