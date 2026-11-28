Ein Handy, neue Sneaker oder doch nur eine Kleinigkeit? Am Grazer Hauptplatz können Adventmarktbesucher heuer einige geheimnisvolle Pakete ergattern.

Neben klassischen Weihnachtsleckereien gibt es heuer am Grazer Christkindlmarkt auch ein etwas anderes Angebot. Erstmals werden dort sogenannte Mystery-Boxen verkauft. Zwischen zehn und 25 Euro zahlen Besucher für ein Paket, dessen Inhalt sie erst beim Auspacken entdecken.

Nicht abgeholte Pakete bekommen eine zweite Chance

Hinter dem Stand steckt Harleen Kaur, die von ihrem Ehemann Gagandeep Singh unterstützt wird. Wie Singh gegenüber der Kleinen Zeitung erklärt, handelt es sich um Sendungen, die bei Zustelldiensten zurückgeblieben sind. Vor dem Weiterverkauf werden die ursprünglichen Adressdaten entfernt.

Sogar Laptops waren schon dabei

Laut Singh wurden bereits Smartphones, Schmuck, Laptops und beliebte Sneaker ausgepackt. Ein teureres Packerl bedeutet allerdings nicht automatisch einen wertvolleren Fund. Ausschlaggebend für den Preis sind die Abmessungen des Pakets.

Überraschung mit nachhaltigem Gedanken

Neben dem Nervenkitzel beim Auspacken spielt für Singh auch die Vermeidung von Verschwendung eine Rolle. Durch den Weiterverkauf sollen die Produkte neue Besitzer finden, anstatt im Müll zu landen.