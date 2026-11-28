Deine Spende kann Leben retten
Blutspenden kann Leben retten. In Graz gibt es einige Termine.
Steiermarkweit werden jährlich circa 50.000 Blutkonserven zur Versorgung der Bevölkerung benötigt. Drei Abnahmeteams des Roten Kreuzes Steiermark sind täglich und rund um die Uhr im Einsatz, um den großen Bedarf am Notfallmedikament Blut zu decken. Ein Unterfangen, das nur unter tatkräftiger Mithilfe der Bevölkerung bewerkstelligt werden kann.
Lebensrettendes Blut kann in nur einer halben Stunde gespendet werden. Hast du eine halbe Stunde Zeit? Hier findest du die Termine für Graz für Dezember 2026.
Alle Termine im Dezember 2026 im Überblick:
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Dienstag, 1. Dezember: LKH Uniklinikum (1. OG Versorgungszentrum, VIP-Raum, Auenbruggerplatz 52, 8036 Graz) | 11 bis 14 Uhr
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Dienstag, 1. Dezember: JUFA Hotel Graz (Seminarraum, Idlhofgasse 74, 8020 Graz) | 16 bis 19 Uhr
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Mittwoch, 2. Dezember: IKEA (Kinderparadies Småland, Weblinger Gürtel 31, 8054 Graz) | 15 bis 19 Uhr
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Donnerstag, 3. Dezember: Technische Universität (Foyer HS BMT, Stremayrgasse 16/EG, 8010 Graz) | 11.30 bis 14 Uhr
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Donnerstag, 3. Dezember: Rotes Kreuz Landeszentrale (Seminarraum 8, Herrgottwiesgasse 281, 8055 Graz) | 16 bis 19 Uhr
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Mittwoch, 9. Dezember: Steirerhof (Seminarraum, 4. Stock, Jakominiplatz 12, 8010 Graz) | 11 bis 14 Uhr & 15 bis 19.30 Uhr
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Donnerstag, 10. Dezember: Karl-Franzens-Universität (Meerscheinschlössl, Festsaal, Mozartgasse 3, 8010 Graz) | 10 bis 13 Uhr & 14 bis 18 Uhr
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Montag, 14. Dezember: Österreichischer Alpenverein (Veranstaltungsraum, Annenstraße 13, 8020 Graz) | 14 bis 17.30 Uhr
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Dienstag, 15. Dezember: JUFA Hotel Graz (Seminarraum, Idlhofgasse 74, 8020 Graz) | 10 bis 13 Uhr & 14 bis 19 Uhr
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Donnerstag, 17. Dezember: Rotes Kreuz Landeszentrale (Seminarraum 8, Herrgottwiesgasse 281, 8055 Graz) | 14 bis 19 Uhr
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Freitag, 18. Dezember: Center West (Seminarraum, EG, Weblinger Gürtel 25, 8054 Graz) | 14 bis 18 Uhr
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Dienstag, 22. Dezember: Rathaus (2. Stock, Stadtsenatssaal, Hauptplatz 1, 8010 Graz) | 12 bis 14 Uhr
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Dienstag, 22. Dezember: JUFA Hotel Graz (Seminarraum, Idlhofgasse 74, 8020 Graz) | 16 bis 19 Uhr
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Montag, 28. Dezember: BG/BRG Lichtenfels (Foyer, Beethovenstraße 16, 8010 Graz) | 17 bis 20 Uhr
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Dienstag, 29. Dezember: JUFA Hotel Graz (Seminarraum, Idlhofgasse 74, 8020 Graz) | 16 bis 19 Uhr