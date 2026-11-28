Blutspenden kann Leben retten. In Graz gibt es einige Termine.

Deine Blutspende kann ein Leben retten!

Deine Blutspende kann ein Leben retten!

Steiermarkweit werden jährlich circa 50.000 Blutkonserven zur Versorgung der Bevölkerung benötigt. Drei Abnahmeteams des Roten Kreuzes Steiermark sind täglich und rund um die Uhr im Einsatz, um den großen Bedarf am Notfallmedikament Blut zu decken. Ein Unterfangen, das nur unter tatkräftiger Mithilfe der Bevölkerung bewerkstelligt werden kann.

Lebensrettendes Blut kann in nur einer halben Stunde gespendet werden. Hast du eine halbe Stunde Zeit? Hier findest du die Termine für Graz für Dezember 2026.