Passend zum ersten Adventwochenende wird es am Grazer Hauptplatz besonders stimmungsvoll. Mit mehr als 25.000 Lichtern wird der heurige Weihnachtsbaum in Szene gesetzt.

Bereits seit dem 4. November schmückt eine rund 26 Meter hohe Fichte den Platz vor dem Grazer Rathaus. Der Baum stammt aus Semriach und ist laut Graz Tourismus etwa 60 Jahre alt. Die traditionelle Illuminationsfeier wurde für Samstag, den 28. November, um 16 Uhr angesetzt. Heuer besteht die Grazer Christbaumtradition seit 35 Jahren.

Täglich bis Mitternacht beleuchtet

Für die festliche Gestaltung des Baumes ist die Energie Graz zuständig. In den kommenden Wochen soll die Beleuchtung täglich zwischen 6 Uhr morgens und Mitternacht eingeschaltet sein. Am Heiligen Abend und zu Silvester ist eine verlängerte Beleuchtung bis 2 Uhr vorgesehen.

Weiteres Jubiläum im Landhaushof

Nicht nur der Christbaum feiert heuer ein Jubiläum. Auch die Grazer Eiskrippe ist seit mittlerweile 30 Jahren Bestandteil des Adventprogramms. Für das Kunstwerk wurden heuer rund 35 Tonnen Eis verwendet. Die Besichtigung ist täglich zwischen 8 und 21 Uhr kostenlos möglich.