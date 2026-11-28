Mit dem „Stoaberg Krampal" wurde in Graz ein neuer Kinder-Krampusverein gegründet. Gesucht werden Kinder zwischen acht und 14 Jahren, die sich aktiv am Brauchtum beteiligen möchten.

Für Kinder gestaltet sich die Teilnahme an Krampusläufen laut dem Verein oftmals schwierig. Viele bestehende Gruppen nehmen Jugendliche erst ab 16 Jahren auf. Auch die Ausrüstung für Erwachsene ist für Kinder häufig ungeeignet. Der neu gegründete Verein möchte hier ansetzen.

Traditionelle Masken statt Gruseloptik

Bei der Gestaltung der Masken orientiert sich der Verein am traditionellen Erscheinungsbild des Krampus. Die Masken werden speziell für Kinder angefertigt. Künftig soll die Nachwuchsgruppe gemeinsam mit dem Nikolaus Krampusläufe eröffnen. Auch Hausbesuche mit dem Nikolaus sind vorgesehen. Eltern können sich ebenfalls in unterschiedlichen Funktionen einbringen.

Anmeldung bis Ende Jänner möglich

Der Verein sucht derzeit Kinder zwischen acht und 14 Jahren aus Graz und Umgebung. Interessierte können sich bis Ende Jänner anmelden. Aufgrund der Kosten für Masken und Felle ist der Verein zudem auf der Suche nach Sponsoren.