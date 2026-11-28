Am 7. Dezember steht der Grazer Dom im Berg im Zeichen der Steirischen Kinderkrebshilfe. Bei einer Sonderausgabe der Veranstaltungsreihe „Aufbleiben" wird auch DJ Bonnie Strange auftreten.

Am 7. Dezember steht Bonnie Strange bei einer Benefizveranstaltung im Grazer Dom im Berg am DJ-Pult.

Am 7. Dezember steht Bonnie Strange bei einer Benefizveranstaltung im Grazer Dom im Berg am DJ-Pult.

Unter dem Titel „Jingle Bells Charity Night“ findet am Vorabend des Feiertags eine Benefizveranstaltung in Graz statt. Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, reist Bonnie Strange dafür von ihrem Wohnort Ibiza an. Für ihren Auftritt stellt die ehemalige TV-Moderatorin und das frühere Model keine Gage in Rechnung.

Ausschließlich Künstlerinnen am DJ-Pult

Neben Bonnie Strange gehören Anna Chiara und Partypauli aus Wien sowie das Grazer DJ-Duo Lisana und die Produzentin Redliner zum musikalischen Programm. Die Veranstaltungsreihe setzt auch bei dieser Ausgabe ausschließlich auf weibliche Acts.

Sechsjährige gestaltet Veranstaltungsflyer

An der Gestaltung der Veranstaltung war auch die sechsjährige Susanna Spatt beteiligt. Ihre Zeichnungen der auftretenden Künstlerinnen wurden für den Flyer verwendet. Der Online-Ticketverkauf startet am 30. November über die Steiermärkische Sparkasse und Eventjet.