Mit einer selbstorganisierten Mensa machen Studierende in Graz auf die steigenden Lebensmittelkosten aufmerksam. Jeden Mittwoch werden am Sonnenfelsplatz rund 250 Portionen frisch gekochtes Mittagessen ausgegeben.

Vor knapp zwei Jahren wurde die Mensa am Sonnenfelsplatz geschlossen. Als Grund nannten die damaligen Betreiber laut einer Aussendung fehlende Rentabilität. Seit Anfang Oktober organisieren Studierende und Freiwillige deshalb unter dem Namen „Mensa Comunista“ eine eigene Essensausgabe. Damit wollen sie gegen hohe Lebensmittel- und Mensapreise protestieren und eine günstigere Alternative bieten.

Bereits mehr als 1.500 Mahlzeiten ausgegeben

Seit Beginn der Initiative wurden nach Angaben der Organisatoren bereits über 1.500 Portionen ausgegeben. Rund 400 Interessierte sind mittlerweile Teil der Organisationsgruppe. Auf dem Speiseplan stehen unter anderem Kürbisrisotto, Pad Thai und verschiedene Bowls. Finanziert wird das Projekt ausschließlich durch Spenden.

Jeden Mittwoch am Sonnfelsplatz

Neben der Essensversorgung soll die Initiative auch den Austausch unter Studierenden fördern. Die Ausgabe findet jeden Mittwoch ab 13 Uhr am Sonnenfelsplatz bei der Universität Graz statt. Interessierte können sich vor Ort oder über Instagram melden und beim Einkauf, Kochen oder Verteilen mithelfen.