Beim Finale des „Elevator Pitch“ der Jungen Wirtschaft Steiermark präsentierten 16 Jungunternehmer ihre Geschäftsideen während einer Liftfahrt. Insgesamt wurden Preisgelder in Höhe von 8.500 Euro vergeben.

Bereits zum 14. Mal fand der Ideenwettbewerb der Jungen Wirtschaft Steiermark statt. Beim Finale am Donnerstag, dem 26. November 2026, hatten die Teilnehmer in der Zentrale der Energie Steiermark jeweils 90 Sekunden Zeit, um ihre Geschäftskonzepte vorzustellen. Die Präsentationen wurden live aus dem Aufzug übertragen. Rund 100 Gäste verfolgten den Wettbewerb.

Elisabeth Obermann holt den ersten Platz

Eine Fachjury mit Vertretern aus Wirtschaft, Medien und dem Innovationsbereich bewertete die vorgestellten Konzepte. Den ersten Platz belegte Elisabeth Obermann mit „nelowi“, gefolgt von Jakob Tettmann mit „Remembria“. Auf dem dritten Platz landete Lisa Strasser mit „nanovibes“. In der Schülerwertung überzeugte Fabienne Della Giustina von der HAK Grazbachgasse mit ihrem Projekt „Rainovation“.

Bühne für junge Geschäftsideen

Mit dem Wettbewerb möchte die Junge Wirtschaft Steiermark jungen Unternehmern die Möglichkeit bieten, ihre Konzepte einem Publikum und einer Fachjury vorzustellen. Im Mittelpunkt steht dabei die Herausforderung, eine Geschäftsidee innerhalb kürzester Zeit überzeugend zu vermitteln.