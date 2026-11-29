Auch heuer bietet die Stadt Graz wieder Alternativen zu einem Feuerwerk. Und so sehen diese aus.

Das Grazer Silvesterspektakel am Grazer Hauptplatz bietet mit Wasserelementen, Feuerbällen und einer Lasershow eine Alternative zu einem Feuerwerk.

Das Grazer Silvesterspektakel am Grazer Hauptplatz bietet mit Wasserelementen, Feuerbällen und einer Lasershow eine Alternative zu einem Feuerwerk.

Der lvents Kulturagentur obliegt die Gesamtabwicklung der Veranstaltung „Grazer Silvesterspektakel 2026/27″. Dies umfasst die Finanzierung, Konzeption, Programmerstellung, Platzmiete, Einreichung, Ansuchen, Sicherheitskonzept, Bewerbung, Aufplanung, Umsetzung vor Ort, Koordination aller Beteiligten.

48.400 Euro fördert die Stadt

Das Grazer Silvesterspektakel am Grazer Hauptplatz bietet mit Wasserelementen, Feuerbällen und einer Lasershow eine Alternative zu einem Feuerwerk. Es werden eine zeitlich früher angesetzte Family Show, drei weitere Darbietungen vor Mitternacht sowie als Höhepunkt ein Spektakel zum Jahreswechsel angeboten, welches mit einem Countdown eingeläutet wird. Die Stadt fördert dies mit 48.400 Euro. Beschluss: einstimmig angenommen.