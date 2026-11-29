„Schon vor ein paar Tagen wurden Parkverbots-Schilder auf genau einem Parkplatz aufgestellt. Wir haben uns gewundert“, erklärt der Grazer. Wenig später wurde dann ein großes, dunkelgrau bis schwarzes Gerät angeliefert. „Dann hat es wieder nicht lange gedauert, bis es das erste Mal geblitzt hat“, weiß der Anwohner gegenüber 5 Minuten. Für ihn sei der mobile Blitzer an „genau der richtigen Stelle“. Denn: „Vor allem abends und in der Nacht rasen die Leute hier immer vorbei. Wir haben unser Schlafzimmerfenster direkt Richtung Straße hinaus. Das nervt dementsprechend sehr.“ Zumindest vorerst wird den Rasern dadurch wohl Einhalt geboten.

©kk / privat | In Graz-Geidorf… ©kk / privat | …in der Körblergasse… ©kk / privat | …steht aktuell ein neuer Blitzer.

Unklar, wie lange Blitzer in der Körblergasse steht

Da es sich allerdings um ein mobiles Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung handelt, wie die Polizei gegenüber 5 Minuten bereits Ende Juli erläuterte, als ein solches Gerät auch in der Hans-Resel-Gasse gesichtet wurde, wird es früher oder später wohl wieder weg sein. Unklar ist, wie lange der Blitzer noch in der Körblergasse stehen und wo er danach sein wird. „Laut Verkehrszeichen ist der Parkplatz jedenfalls bis inklusive 10. Dezember gesperrt“, so der Anrainer abschließend. Gut möglich also, dass der Blitzer bis dahin in der Köblergasse bleiben wird.