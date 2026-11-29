Unliebsame Überraschung nach dem Job-Aus: Einer 33-jährigen Grazerin wurden nach ihrer Kündigung rund 15 offene Urlaubstage einfach nicht ausbezahlt.

Erst als die Arbeiterkammer (AK) Steiermark vor Gericht zog, lenkte der ehemalige Arbeitgeber ein und überwies der Frau schließlich 2.100 Euro. Auslöser für den Streit war eine gängige, aber rechtlich falsche Forderung nach dem Ausspruch der Kündigung: Der Chef verlangte von der Grazerin, ihren verbliebenen Resturlaub einfach während der laufenden Kündigungsfrist abzubauen.

15 Urlaubstage nicht bezahlt

Da Arbeitnehmer zu einem einseitig angeordneten Urlaubsverbrauch jedoch gesetzlich nicht verpflichtet sind, legte die 33-Jährige Widerspruch gegen diese Anweisung ein. Bei der abschließenden Endabrechnung folgte dann der Schock: Trotz ihres berechtigten Einspruchs blieben die rund 15 offenen Urlaubstage unbezahlt. Die Betroffene wandte sich daraufhin hilfesuchend an die Arbeiterkammer Steiermark.

Erst nach Klage bezahlt

Wie die AK nun in einem aktuellen Fallbeispiel berichtet, blieb die erste schriftliche Zahlungsaufforderung an das Unternehmen zunächst völlig erfolglos. Erst nachdem die Arbeitsrechtsexperten tatsächlich Klage einbrachten, gab der ehemalige Arbeitgeber den Widerstand auf und überwies der Grazerin den vollen ausstehenden Betrag von 2.100 Euro.