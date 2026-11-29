Neuer Atlas zeigt: So viele Unternehmen gibt es in Graz
In Graz haben 7.943 Unternehmen ihren Sitz. Von den Firmen mit bekannter Mitarbeiterzahl beschäftigen 17,6 Prozent mehr als zehn Personen, österreichweit sind es 16,6 Prozent
Mehr als 50 Mitarbeitende haben 319 Unternehmen in Graz. Das zeigt der neue Unternehmensatlas von ActiScale, der Firmendaten für 67 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz frei zur Verfügung stellt.
Das sind die am stärksten vertretenen Branchen
Am stärksten vertreten sind in Graz die Branchen Gastronomie, Einzelhandel und IT-Dienstleistungen. Beim Anteil der Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeitenden liegt Graz unter den zehn ausgewerteten Städten im Land auf Platz 8. „Wer an andere Unternehmen verkauft, sollte zuerst wissen, wie viele passende Kunden es vor Ort überhaupt gibt. In den meisten Städten ist die echte B2B-Zielgruppe deutlich kleiner, als viele Unternehmer denken“, sagt Anej Milovanović, Gründer von ActiScale.
Methodik:
Grundlage ist eine Auswertung von Unternehmen mit öffentlichem Firmenprofil, zugeordnet nach Hauptsitz (Stand November 2026). Die Anteile beziehen sich auf Unternehmen mit bekannter Mitarbeiterzahl. Es handelt sich nicht um eine amtliche Statistik.