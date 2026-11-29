In Graz haben 7.943 Unternehmen ihren Sitz. Von den Firmen mit bekannter Mitarbeiterzahl beschäftigen 17,6 Prozent mehr als zehn Personen, österreichweit sind es 16,6 Prozent

Mehr als 50 Mitarbeitende haben 319 Unternehmen in Graz. Das zeigt der neue Unternehmensatlas von ActiScale, der Firmendaten für 67 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz frei zur Verfügung stellt.

Das sind die am stärksten vertretenen Branchen

Am stärksten vertreten sind in Graz die Branchen Gastronomie, Einzelhandel und IT-Dienstleistungen. Beim Anteil der Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeitenden liegt Graz unter den zehn ausgewerteten Städten im Land auf Platz 8. „Wer an andere Unternehmen verkauft, sollte zuerst wissen, wie viele passende Kunden es vor Ort überhaupt gibt. In den meisten Städten ist die echte B2B-Zielgruppe deutlich kleiner, als viele Unternehmer denken“, sagt Anej Milovanović, Gründer von ActiScale.