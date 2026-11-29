Nach Stationen in Wien und Velden machte der Österreichische Jazzpreis heuer Halt in der steirischen Landeshauptstadt: Im Grazer Dom im Berg wurden die besten heimischen Jazz-Acts des Jahres ausgezeichnet.

Aus 175 Einreichungen wählte eine Fachjury schließlich die vier Preisträger in den Hauptkategorien sowie für das Lebenswerk. Dass Österreich auf eine reiche Jazz-Geschichte zurückblickt, von Größen wie Joe Zawinul bis hin zu über zehn heimischen Ausbildungsstätten, unterstreicht die seit 2024 wiederbelebte Auszeichnung. In einem zweistufigen Verfahren filterte zunächst eine 203-köpfige Academy 34 Nominierte heraus, bevor eine fünfköpfige Expertenjury die diesjährigen Gewinner festlegte.

Michael Mantler geehrt

Mit dem High Impact Award 2026 für besondere Verdienste um die heimische Jazzszene wurde heuer Michael Mantler geehrt. Der 1943 in Wien geborene und in St. Pölten aufgewachsene Musiker feierte nach seiner Auswanderung in die USA (1962) große Erfolge in der Free-Jazz-Szene, gründete mit Carla Bley das „Jazz Composers Orchestra“ und schuf 1972 mit „Escalator over the Hill“ einen Meilenstein der Jazzgeschichte. Später prägte er die britische Art-Rock-Szene mit und arbeitet seit 2012 in Europa eng mit Christoph Cech und dessen Ensembles zusammen.

Die Gewinner des Österreichischen Jazzpreises 2026 Best Newcomer – Lorenz Widauer: Der junge Salzburger Trompeter überzeugte die Jury nicht nur durch seine technische Klasse als Improvisator, sondern vor allem durch seine enorme stilistische Bandbreite. Ob als Brückenbauer zur Klassik mit „Chez Fría“, in Dub-Grooves bei „Sweetlife“ oder auf großen Bühnen wie beim Salzburger „Jedermann“ und „Shake Stew“: Widauer ist musikalisch vielseitig unterwegs und legte 2025/26 gleich zwei Alben vor („Until We Meet Again“ und „Bangers and Ballads“).

Best Album – Peter Rom: Fünf Jahre nach seinem Vorgängerwerk schuf der Gitarrist gemeinsam mit Bassist Manu Mayr auf „Wanting Machine II“ ein vielschichtiges Klangerlebnis. Die neun Stücke verbinden Klangfarbenmelodien mit afroamerikanischer Jazz-Tradition – veredelt durch hochkarätige Gastmusiker von Lukas König und Valentin Duit am Schlagzeug bis hin zu Theremin und singender Säge.

Best Live Act – Mel*E: Auf der Bühne sorgen Judith Ferstl (Kontrabass/Bass Synth), Judith Schwarz (Extended Drum Set) und Viola Hammer (Keyboards/Synthesizer) als gleichberechtigtes Trio für ein echtes Energie-Feuerwerk, das auch vor kraftvollen Passagen nicht zurückschreckt. Zu hören und zu sehen ist das auch auf ihrem aktuellen Album „Proud“ (2026).

Getragen wird der Preis:

Getragen wird der 2024 neu aufgestellte Preis vom Österreichischen Musikrat (ÖMR) gemeinsam mit Partnern wie mica – music austria, der Ö1-Jazzredaktion, der IG World Music und dem Porgy & Bess sowie durch Förderungen von Bund, Stadt und Region Graz, der Jam Music Lab Privatuniversität, der Steiermärkischen Sparkasse und AKM/austromechana.