Consta, der ursprünglich aus Rumänien stammt und in der Nähe von Graz aufgewachsen ist, kennt man unter anderem durch seine Musik und seine Social-Media-Videos. Mit seinem Motto „Let’s go crazy“ zeigt er sich gerne offen, spontan und lebensfroh. Doch der 26-Jährige hat auch eine andere Seite. „Ich habe zwei Seiten. Auf der einen bin ich der nette, hilfsbereite Consta, auf der anderen lebe ich wie ein Rockstar“, erzählt er im exklusiven Gespräch mit 5 Minuten. Mit seinen Videos möchte er Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und für gute Stimmung sorgen.

Darum umarmt er fremde Menschen in Graz

Besonders bekannt wurde Consta durch seine „Free Hugs“-Videos. Dafür geht er in Graz auf fremde Menschen zu und bietet ihnen eine Umarmung an. Die Idee entstand aus seinem Freundeskreis: Schon früher sprachen sie offen Menschen an und versuchten, ihnen den Tag zu verschönern. „Ich liebe es, gute Laune zu verbreiten. Wenn ich Menschen lachen sehe, gibt mir das selbst positive Energie“, erzählt der Steirer. Eine Begegnung ist ihm besonders in Erinnerung geblieben: Er umarmte einmal eine Frau, die einen besonders schwierigen Tag hinter sich hatte. „In dem Moment war niemand für sie da, und sie hat diese Umarmung sehr geschätzt“, erinnert er sich. Diese Erfahrung zeigte ihm, wie viel eine kleine Geste bewirken kann.

Das muss seine Traumfrau mitbringen

Auch beim Dating geht Consta gerne auf andere Menschen zu. Dabei macht er keinen großen Unterschied zwischen dem Kennenlernen vor der Kamera und Begegnungen im Alltag: Wenn die Chemie stimmt, fällt es ihm leicht, eine Verbindung aufzubauen. Doch welche Eigenschaften muss eine Frau mitbringen, um sein Interesse zu wecken? „Sie darf gerne genauso crazy sein wie ich und Lust auf Abenteuer haben“, verrät der 26-Jährige. Neben einem gepflegten Auftreten sind ihm auch Bildung und gutes Benehmen wichtig. Ein absolutes No-Go ist für ihn schlechtes Verhalten in der Öffentlichkeit. Auch Menschen ohne eigenen Antrieb passen nicht zu ihm. „Ich mag Menschen, die träumen und daran glauben, dass alles möglich ist“, erklärt Consta.

©JOYN/Clemens Sigel Der 26-jährige Steirer ist bei der neuen Staffel von „Match in Paradise“ zu sehen.

„Ich rede nicht lange darüber, ich mache einfach“

Mit seiner Teilnahme an „Match in Paradise“ wagt der Steirer einen neuen Schritt. Die Idee zur TV-Show entstand auch durch Gespräche mit seinen Freunden. Da Consta durch Musik und Social Media ohnehin regelmäßig vor der Kamera steht, entschied er sich schließlich für eine Bewerbung. Seine Familie und Freunde reagierten zunächst überrascht, unterstützten ihn dann aber bei seinem Vorhaben. Die Dreharbeiten selbst brachten für ihn keine großen Überraschungen. Consta schaute zuvor kaum Reality-TV und ging ohne genaue Vorstellungen in das Format. Trotzdem fand er sich schnell in der neuen Situation zurecht. Was die Zuschauer außerdem über ihn wissen sollen? „Ich bin fürsorglich, hilfsbereit und kümmere mich um meine Mitmenschen“, betont er. Gleichzeitig sei er sehr spontan. „Bei mir weiß man nicht immer, was als Nächstes kommt. Ich rede nicht lange darüber, ich mache einfach.“ Genau diese Mischung aus Hilfsbereitschaft und Rockstar-Lebensgefühl mache ihn aus.