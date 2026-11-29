Fans müssen sich auf eine Planänderung einstellen: Christian Steiffen wird im April 2027 nicht wie geplant in Graz auftreten. Gesundheitliche Gründe machen eine Absage seiner Österreich-Konzerte notwendig.

Das Konzert von Christian Steiffen im Grazer Orpheum findet nicht statt. Der für April 2027 geplante Auftritt des deutschen Musikers wurde aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Damit entfällt auch der Auftritt in der steirischen Landeshauptstadt ersatzlos.

Vier Konzerte in Österreich betroffen

Die Absage betrifft nicht nur Graz. Auch die geplanten Shows in Salzburg, Wien und Linz können nicht stattfinden. Sie waren Teil der „ICH KOMME! 2026“-Tour, die den Musiker im Frühjahr 2027 nach Österreich führen sollte. Zusätzlich entfallen die letzten Auftritte der Tour im Dezember 2026 in Aurich und Osnabrück. Einen Nachholtermin wird es laut Veranstalter nicht geben. Wer bereits Karten für eines der betroffenen Konzerte gekauft hat, kann diese an jener Verkaufsstelle zurückgeben, bei der der Kauf erfolgt ist.