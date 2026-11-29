Rund um den Internationalen Tag der Menschenrechte am 10. Dezember rückt der Grazer Verein „InterAktion“ ein oft übersehenes Thema in den Mittelpunkt.

Ziel des Projekts ist es, eine direkte Brücke zwischen jenen Orten zu schlagen, die Kinder bereits kennen und denen sie vertrauen.

Ziel des Projekts ist es, eine direkte Brücke zwischen jenen Orten zu schlagen, die Kinder bereits kennen und denen sie vertrauen.

Den gleichberechtigten Zugang zu psychischer Gesundheitsversorgung für Kinder und Jugendliche mit Flucht- und Migrationserfahrung. Als österreichischer Projektpartner ist der Verein Teil des neu gestarteten EU-Projekts „PORTAL“.

Im Alltag scheitert es an der Umsetzung

In der Theorie haben Kinder und Jugendliche mit Migrationserfahrung zwar denselben rechtlichen Anspruch auf medizinische und psychosoziale Unterstützung – im Alltag scheitert die Hilfe jedoch häufig an Sprachbarrieren, fehlenden Informationen oder unübersichtlichen Strukturen. Genau hier setzt das auf drei Jahre angelegte europäische Projekt an, das Organisationen aus zehn EU-Mitgliedstaaten vernetzt.

Brücken zwischen Schulen, Unterkünften und Fachärzten

Ziel des Projekts ist es, eine direkte Brücke zwischen jenen Orten zu schlagen, die Kinder bereits kennen und denen sie vertrauen – etwa Schulen, Unterkünfte, Jugenddienste oder NGOs –, und den benötigten Fachärzten, Dolmetschern sowie Schutzdiensten. Neben Gruppenunterstützung und Aufklärungsarbeit sollen auch begleitete Wege in die klinische Versorgung geschaffen werden. Besonderes Augenmerk gilt dabei unbegleiteten Minderjährigen sowie Jugendlichen am Übergang ins Erwachsenenalter. Für den Grazer Verein fällt der Projektstart genau in das zehnte Gründungsjubiläum. Geschäftsführerin Katja Lenič Šalamun betont, dass man einerseits die eigene zehnjährige Grazer Praxiserfahrung auf europäische Ebene einbringe und andererseits erprobte traumasensible Konzepte direkt in die Steiermark hole.

800 Kinder sollen schon im ersten Jahr profitieren

Koordiniert wird das noch bis September 2029 laufende EU-Projekt von der niederländischen Einrichtung „Stichting ARQ Centrum’45“. Laut Projektkoordinatorin Trudy Mooren sei die Zusammenführung bewährter Betreuungskonzepte angesichts der steigenden Zahl unterstützungsbedürftiger junger Menschen ein dringendes Anliegen. Bereits im ersten Jahr sollen rund 800 Kinder sowie ebenso viele Betreuungspersonen in acht teilnehmenden Ländern – darunter auch Österreich – direkt von den Angeboten profitieren.