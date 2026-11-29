Grazer Verein „InterAktion“ stärkt psychische Hilfe für Kinder
Rund um den Internationalen Tag der Menschenrechte am 10. Dezember rückt der Grazer Verein „InterAktion“ ein oft übersehenes Thema in den Mittelpunkt.
Den gleichberechtigten Zugang zu psychischer Gesundheitsversorgung für Kinder und Jugendliche mit Flucht- und Migrationserfahrung. Als österreichischer Projektpartner ist der Verein Teil des neu gestarteten EU-Projekts „PORTAL“.
Im Alltag scheitert es an der Umsetzung
In der Theorie haben Kinder und Jugendliche mit Migrationserfahrung zwar denselben rechtlichen Anspruch auf medizinische und psychosoziale Unterstützung – im Alltag scheitert die Hilfe jedoch häufig an Sprachbarrieren, fehlenden Informationen oder unübersichtlichen Strukturen. Genau hier setzt das auf drei Jahre angelegte europäische Projekt an, das Organisationen aus zehn EU-Mitgliedstaaten vernetzt.
Brücken zwischen Schulen, Unterkünften und Fachärzten
Ziel des Projekts ist es, eine direkte Brücke zwischen jenen Orten zu schlagen, die Kinder bereits kennen und denen sie vertrauen – etwa Schulen, Unterkünfte, Jugenddienste oder NGOs –, und den benötigten Fachärzten, Dolmetschern sowie Schutzdiensten. Neben Gruppenunterstützung und Aufklärungsarbeit sollen auch begleitete Wege in die klinische Versorgung geschaffen werden. Besonderes Augenmerk gilt dabei unbegleiteten Minderjährigen sowie Jugendlichen am Übergang ins Erwachsenenalter. Für den Grazer Verein fällt der Projektstart genau in das zehnte Gründungsjubiläum. Geschäftsführerin Katja Lenič Šalamun betont, dass man einerseits die eigene zehnjährige Grazer Praxiserfahrung auf europäische Ebene einbringe und andererseits erprobte traumasensible Konzepte direkt in die Steiermark hole.
800 Kinder sollen schon im ersten Jahr profitieren
Koordiniert wird das noch bis September 2029 laufende EU-Projekt von der niederländischen Einrichtung „Stichting ARQ Centrum’45“. Laut Projektkoordinatorin Trudy Mooren sei die Zusammenführung bewährter Betreuungskonzepte angesichts der steigenden Zahl unterstützungsbedürftiger junger Menschen ein dringendes Anliegen. Bereits im ersten Jahr sollen rund 800 Kinder sowie ebenso viele Betreuungspersonen in acht teilnehmenden Ländern – darunter auch Österreich – direkt von den Angeboten profitieren.
Das Projekt arbeitet in drei miteinander verbundenen Phasen:
-
Europäische Praxisgemeinschaft: Unterstützung des Austauschs und der Anpassung erprobter traumasensibler Verfahren über Ländergrenzen hinweg durch praktischen Lernaustausch, Mentoring und Evaluierung.
-
Konkrete Instrumente: Übersetzung dieser Erkenntnisse in lokale Anpassungsfahrpläne (Local Adaptation Roadmaps), ein europäisches Praxishandbuch (European Practitioner’s Handbook), eine modulare Kompetenzbibliothek (Modular Competence Library) sowie digitale Tools für die Zusammenarbeit.
-
Umsetzung vor Ort: Einführung des PORTAL-Zugangsprogramms in acht Mitgliedstaaten – darunter auch Österreich –, wobei Psychoedukation, therapeutische Gruppenunterstützung und begleitete Wege in die klinische Versorgung je nach individuellem Bedarf kombiniert werden.