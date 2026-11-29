Mit einer besonderen Aktion wollen die Graz99ers auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam machen. Beim Heimspiel gegen Fehérvár am Sonntag stehen die Zeichen ganz auf Orange.

Die Moser Medical Graz99ers beteiligen sich an der internationalen Kampagne „Orange the World“. Beim Heimspiel gegen Hydro Fehérvár AV19 am Sonntag, dem 29. November, wollen sie damit ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen setzen. Dafür laufen die Spieler in orangen Trikots auf. Auch die Fans sind eingeladen, das Merkur Eisstadion in Graz-Liebenau passend zur Kampagne orange zu gestalten.

Gewinnspiel zugunsten des Frauenhauses

Neben der optischen Aktion ist auch ein Gewinnspiel während der Drittelpause geplant. Der Erlös kommt dem Grazer Frauenhaus zugute. Damit wollen die Graz99ers die Aufmerksamkeit rund um das Heimspiel auch für einen sozialen Zweck nutzen.

Starker Gegner wartet auf Graz99ers

Sportlich können die Grazer auf eine erfolgreiche Phase zurückblicken. Nach einer Niederlage in Ljubljana gelang dem Team am Donnerstag ein 4:1-Auswärtssieg gegen Red Bull Salzburg. Damit holten die 99ers in sieben ihrer vergangenen acht Spiele einen Sieg. Am Sonntag wartet mit Fehérvár AV19 allerdings ein Gegner, den die Grazer nicht unterschätzen wollen. Die Ungarn konnten zwei ihrer jüngsten drei Partien gewinnen. Auch das erste Saisonduell in Székesfehérvár war eng: Damals setzten sich die 99ers erst in der Verlängerung mit 3:2 durch. Das Heimspiel beginnt am Sonntag um 17.30 Uhr im Merkur Eisstadion.