In der Nacht auf den ersten Adventsonntag wurde die Feuerwehr Lieboch zu einem Verkehrsunfall auf der B76 Radlpass Straße alarmiert.

Nächtlicher Einsatz in der Weststeiermark: Kurz nach Mitternacht, um 0.08 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr Lieboch (Bezirk Graz-Umgebung) in der Nacht auf den ersten Adventsonntag zu einem Verkehrsunfall auf die B76 (Radlpass Straße) alarmiert. Ein PKW ist mit der Lärmschutzwand kollidiert und eine Person wurde bereits vom Roten Kreuz betreut, wo unsere Feuerwehrsanitäter anschließend unterstützten.

Unfallstelle absichern

Die weiteren Aufgaben am Einsatzort bestanden darin, die Unfallstelle weitgehend abzusichern und die B76 am Einsatzort kurzfristig für die Dauer des Einsatzes zu sperren um jegliche Teile des Fahrzeuges aufzusammeln. Nachdem die Unfallstelle geräumt war und alle Teile des Fahrzeuges aufgesammelt waren, konnten wir wieder ins Rüsthaus einrücken.

Im Einsatz standen: FF Lieboch mit HLF1-LB Polizei Rettung