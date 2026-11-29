Weihnachten gilt als Zeit der Ruhe und Besinnlichkeit. Doch Einkaufsstress, Dekowahnsinn und schräge Traditionen bieten reichlich Stoff für Humor. Michael Großschädl widmet sich diesem Thema bei einem Musikkabarettabend in Graz.

Von übertriebener Weihnachtsdekoration bis zum alljährlichen Einkaufsstress: In seinem Programm „Stille Nacht? Falsch gedacht!“ nimmt der Musikkabarettist Michael Großschädl die Eigenheiten der Advent- und Weihnachtszeit humorvoll unter die Lupe. Am 8. Dezember gastiert der Künstler damit im Grazer Theatercafé. Beginn der Vorstellung ist um 20 Uhr.

Weihnachten zwischen Humor und Musik

In seinem Programm verbindet Großschädl musikalische Einlagen mit kabarettistischen Szenen. Dabei stehen unter anderem bekannte Weihnachtslieder im Mittelpunkt, die er auf humorvolle Weise neu interpretiert. Auch die Frage, welche Rolle Krampus und Nikolaus in der heutigen Zeit spielen würden, wird aufgegriffen. Mit einem Augenzwinkern beleuchtet der Künstler die manchmal skurrilen Seiten der Weihnachtszeit und sorgt für einen Abend abseits klassischer Adventbesinnlichkeit.