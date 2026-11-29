Der SK Sturm Graz muss den nächsten Rückschlag hinnehmen: Gegen die WSG Tirol setzte es am Sonntag eine 1:2-Heimniederlage. Nach einem deutlichen Rückstand zur Pause reichte eine Aufholjagd nicht mehr.

Für den SK Sturm Graz läuft es derzeit nicht nach Wunsch. Im Heimspiel gegen die WSG Tirol mussten sich die Grazer am Sonntag, dem 29. November, mit 1:2 geschlagen geben. Ausschlaggebend war vor allem eine schwache erste Hälfte, in der die Gäste gleich zweimal trafen. Dabei startete die Partie zunächst ohne große Höhepunkte. Nach rund einer halben Stunde wurde es allerdings turbulent: In der 32. Minute entschied Schiedsrichter Stefan Ebner nach einem Foul von Jon Gorenc-Stankovic auf Elfmeter für die Tiroler. Nikolai Baden Frederiksen verwandelte den Strafstoß zwei Minuten später zur Führung.

WSG legt kurz vor Pause nach

Sturm versuchte anschließend, ins Spiel zurückzufinden. Eine große Möglichkeit auf den Ausgleich hatte Gizo Mamageishvili, dessen Abschluss in der 23. Minute allerdings bereits an der Stange gelandet war. Statt eines Grazer Treffers gab es kurz vor dem Halbzeitpfiff erneut Grund zum Jubeln für die Gäste: Nach einer Hereingabe von der rechten Seite brachte Baden Frederiksen den Ball mit der Ferse im Tor unter. Damit ging die WSG mit einer 2:0-Führung in die Kabine. Die erste Hälfte war für Sturm auch personell bitter. Mamageishvili musste nach einem Zweikampf verletzt vom Platz. Bereits zuvor war Arjan Malic ausgewechselt worden.

Sturm Aufholjagd kommt zu spät

Nach der Pause reagierte Sturm-Trainer Jürgen Säumel mit drei Wechseln. Die Grazer übernahmen zunehmend die Initiative und kamen zu mehreren guten Möglichkeiten. Unter anderem scheiterte Oumar Diakité mit einem Kopfball am gegnerischen Torhüter, wenig später traf er aus spitzem Winkel die Außenstange. In der 81. Minute gelang Sturm schließlich der Anschlusstreffer, allerdings mit kräftiger Mithilfe der Gäste: Marco Boras wollte eine Hereingabe klären, traf den Ball aber unglücklich und beförderte ihn ins eigene Tor. In der Schlussphase drängten die Grazer auf den Ausgleich. Die WSG verteidigte ihre Führung jedoch bis zum Schlusspfiff und nahm drei Punkte aus Graz mit.

Pfiffe von den Rängen

Für Sturm ist die Niederlage ein weiterer Rückschlag. Bereits zur Halbzeit hatten die heimischen Fans ihren Unmut mit Pfiffen und „Wir wollen Sturm sehen“-Sprechchören zum Ausdruck gebracht. Auch nach einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang blieb die Aufholjagd ohne Erfolg.