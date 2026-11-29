Nach dem angekündigten Betreiberwechsel gibt es Neuigkeiten aus der Grazer Griesgasse: Für die Kult-Bar „Die Beate“ wurden Nachfolger gefunden. Am Wochenende wurde die Wiedereröffnung gefeiert.

Lange war unklar, wie es mit der Grazer Kult-Bar „Die Beate“ weitergeht. Ende August wurde bekannt, dass das Lokal in der Griesgasse neue Betreiber sucht. Nun ist die Zukunft des beliebten Treffpunkts gesichert: Zwei neue Gesichter übernehmen künftig den Betrieb und haben am vergangenen Wochenende den Neustart gefeiert.

Nach acht Jahren wurde ein Nachfolger gesucht

Der bisherige Betreiber Mischa Mendlik hatte die Bar vor rund acht Jahren übernommen. Neben der „Beate“ betreibt er auch das Café Kork. Ende August machte er öffentlich, dass er für das Lokal eine Nachfolge sucht. In einem Posting hieß es damals: „Nach über 8y sucht die hübsch-wilde Beate nach Interessenten um nicht unnötig zu verstauben.“ Das Lokal sei bereits für eine Übergabe vorbereitet, auch ein neuer Mietvertrag sei vorhanden.

„Die Beate“ hat wieder geöffnet

Mittlerweile ist die Suche erfolgreich abgeschlossen. Mit einem Opening-Wochenende wurde die Rückkehr der „Beate“ gefeiert. Die neuen Betreiber wollen dabei an die bisherige Atmosphäre anknüpfen. Nach dem Eröffnungswochenende kehrt das Lokal in den regulären Betrieb zurück. Die „Beate“ hat ab sofort jeweils donnerstags, freitags und samstags ab 19 Uhr geöffnet. Darüber hinaus sind bereits zusätzliche Veranstaltungen an Mittwochen und Sonntagen angedacht.