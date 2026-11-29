Die Grazerin Alina hat es geschafft: Sie steht im Finale der österreichischen Backshow „Das große Backen“. Am Dienstag, dem 1. Dezember, geht es für die 29-Jährige um den Sieg.

Große Freude für die Grazerin Alina: Sie hat es bei „Das große Backen Österreich“ bis ins Finale geschafft! Am Dienstag geht es um den Sieg.

Große Freude für die Grazerin Alina: Sie hat es bei „Das große Backen Österreich“ bis ins Finale geschafft! Am Dienstag geht es um den Sieg.

Für Alina aus Graz geht das Back-Abenteuer im Fernsehen weiter: Die 29-Jährige hat sich einen Platz im Finale von „Das große Backen Österreich“ gesichert. Damit gehört sie zu jenen Kandidaten, die in der letzten Sendung noch einmal ihr Können unter Beweis stellen dürfen. Bereits in den vergangenen Wochen stellte sich die Grazerin verschiedenen Backherausforderungen. In der fünften Folge stand das Motto „Mein Österreich“ im Mittelpunkt. Dabei mussten die Kandidaten zunächst Ischler Törtchen nach einem Rezept von Juror Philipp Zauner individuell gestalten. Anschließend wartete ein besonders aufwendiges Meisterstück: eine dreidimensionale Landschaftstorte, die den persönlichen Lieblingsort der Kandidaten darstellen sollte.

Miesweg am Traunsee als Inspiration

Alina entschied sich für den Miesweg am Traunsee. Der Wanderweg im Salzkammergut zählt zu ihren persönlichen Lieblingsorten. „Meiner Meinung nach ist das Salzkammergut generell der schönste Platz der Welt und der Miesweg ist finde ich der schönste Wanderweg“, erklärte sie in der Sendung. Mit ihrer Torte konnte sie sich gegen die Konkurrenz durchsetzen und steht nun im Finale. Dort geht es für die Grazerin um den Titel der ersten österreichischen Ausgabe des Backformats.

Finale am 1. Dezember im TV

Wer am Ende den Sieg holt, zeigt sich am Dienstag, dem 1. Dezember. Das Finale von „Das große Backen Österreich“ wird um 20.15 Uhr auf Puls 4 und Joyn ausgestrahlt. Für Alina bietet sich damit die Chance, ihre Leidenschaft fürs Backen mit dem Titel zu krönen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.11.2026 um 20:03 Uhr aktualisiert