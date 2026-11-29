Seit Freitagabend wurde das Wochenendhaus aufgrund der Kälte fast durchgehend mit einem Ofen im Wohnbereich beheizt. Nach dem letzten Nachlegen entdeckte ein Bewohner kurz vor 14.45 Uhr eine glühende Stelle unterhalb der Zimmerdecke.

Feuerwehr rückte aus

„Als Rauch aus einer Öffnung der hölzernen Zwischendecke austrat, verständigte er umgehend die Feuerwehr und unternahm erste Löschversuche mit einem Pulverfeuerlöscher und Wasser“, schildern die Beamten der Landespolizeidirektion Steiermark. Die alarmierten Feuerwehren konnten den Brand löschen und legten anschließend die Zwischendecke frei. Dabei wurden bereits angebrannte tragende Deckenbalken sowie Brandspuren am Mauerwerk des rund 220 Jahre alten Hauses festgestellt. „Die Ersterhebungen eines Bezirksbrandermittlers gemeinsam mit dem Rauchfangkehrermeister ergaben bislang keine eindeutige Brandursache“, heißt es seitens der Polizei abschließend. Die Erhebungen laufen.