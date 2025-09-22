Unbekannte stahlen 20 Kilogramm Edelkrebse aus Schlossteich

Unbekannte Täter haben aus dem Schlossteich beim Wasserschloss Dornbach in Gmünd rund 20 Kilogramm Edelkrebse gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bislang unbekannte Täter stahlen zwischen dem 17. und dem 19. September 2025 sieben Reusen mit rund 20 Kilogramm Edelkrebsen. Die Edelkrebse wurden aus dem Schlossteich beim Wasserschloss Dornbach in der Gemeinde Gmünd gestohlen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Sachdienliche Hinweise sollen direkt an die PI Gmünd unter 059133/2223 gerichtet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.09.2025 um 19:07 Uhr aktualisiert