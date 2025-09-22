Wander-Tragödie in Italien: Todesopfer war Kärntnerin

Am Südufer des Predil-Sees bei Tarvis stürzten am Wochenende zwei Frauen ab. Für eine 68-Jährige kam jede Hilfe zu spät, ihre Begleiterin überlebte mit schweren Verletzungen. Nun wurde bekannt: Die Frauen stammen aus Kärnten.

Ein schwerer Wanderunfall am Predil-See hat am Samstagnachmittag, 20. September ein Todesopfer gefordert. 5 Minuten berichtete bereits: In Italien: Österreicherin stürzt 60 Meter in den Tod. Zwei Frauen gerieten auf einem steilen Abschnitt des Rundwegs ins Rutschen. Dabei stürzten sie rund 60 Meter in die Tiefe. Eine 68-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Ihre 63 Jahre alte Begleiterin überlebte schwerverletzt.

Wanderunfall fordert ein Todesopfer und eine Schwerverletzte: Frauen stammten aus Kärnten

Wie nun bekannt wurde, stammen die beiden Frauen aus Kärnten. Wie mehrere Medien am Montag berichteten, kommen sie aus dem Raum Villach. Die Rettungskräfte mussten beim Einsatz unter schwierigen Bedingungen arbeiten. Der Unfall ereignete sich in einem abgelegenen Abschnitt des Rundwegs, der ungesichert ist. Laut Einsatzkräften kommt es dort häufiger zu Unfällen. Die überlebende 63-Jährige wurde mit einer Trage geborgen. Anschließend flog sie der Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Tolmezzo. Für ihre 68-jährige Begleiterin kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Frau erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.09.2025 um 19:51 Uhr aktualisiert