Kabeg-Untreue-Causa: Ermittlungen wurden eingestellt

Wegen des Verdachts der Untreue hatte die Justiz den Klinikum-Betriebsrat im Visier. Gegen Ronald Rabitsch und Max Rakuscha wurden Ermittlungen geführt. Diese wurden nun eingestellt. Von einer "Schmutzkampagne" ist die Rede.

Der Fall sorgte in den vergangenen Monaten für viel Aufsehen. Aufgrund einer anonymen Anzeige wurden Ermittlungen gegen den Klagenfurter Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ) und den Landtagsabgeordneten Maximilian Rakuscha (SPÖ) in die Wege geleitet. Der Verdacht der Untreue im Zuge ihrer Tätigkeiten im Betriebsrat der KABEG stand im Raum – die Rede war von unrechtmäßigen Auszahlungen von bis zu 900 Euro monatlich. Insgesamt soll ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden sein, so die Vorwürfe. Rakuscha ist als Betriebsratsvorsitzender im Klinikum Klagenfurt tätig, Rabitsch war sein Vorgänger. Mehr dazu liest du hier: Untreueverdacht: Justiz hat nun Klinikum-Betriebsrat im Visier.

Ermittlungen eingestellt: „Anonyme Anzeige entpuppte sich als politisch motivierte Schmutzkübelkampagne“

Nun gibt es Neuigkeiten rund um den Fall. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen in der Kabeg-Untreue-Causa eingestellt, wie Rakuscha und Rabitsch am Montagabend in den Sozialen Medien mitteilten. „Die Ermittlungen gegen mich wurden vollumfassend eingestellt. Die anonyme Anzeige entpuppte sich als politisch motivierte Schmutzkübelkampagne einzelner Personen, bei der bewusst mit Dreck gegen mich geworfen wurde. Ich behalte mir rechtliche Schritte gegen die Verantwortlichen vor und danke der Staatsanwaltschaft ausdrücklich für die faire und korrekte Aufklärung“, sagt Betriebsratsvorsitzender Rakuscha in einem ersten Statement.

Rabitsch: „Das was ich immer gesagt habe, ist jetzt eingetreten…“

Auch Rabitsch meldete sich in einem Video zu Wort: „Das was ich immer gesagt habe, ist jetzt eingetreten. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen meine Person vollumfänglich eingestellt. Was bedeutet das? Diese anonyme Anzeige ist ins Leere gelaufen, der Rechtsstaat hat gesiegt.“ Wirklich „anonym“ sei die Anzeige mittlerweile allerdings nicht mehr. „Ich weiß inzwischen, dass es im Endeffekt eine politische Schmutzkübelkampagne gegen meine Person war“, informiert Rabitsch weiter. Rechtliche Schritte sollen diesbezüglich geprüft werden. „Ich möchte mich weiterhin mit vollem Herzen dafür einsetzen, eure Lebensrealitäten in Klagenfurt zu verbessern. Danke an alle, die an mich geglaubt haben“, sagt der Vizebürgermeister abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.09.2025 um 21:43 Uhr aktualisiert