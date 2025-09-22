Abkühlung: So wird das Wetter in Kärnten am Dienstag

In Kärnten startet der Dienstag noch freundlich mit Sonnenschein, doch ab Mittag ziehen dichte Wolken und Regenschauer auf. Die Temperaturen erreichen rund 20 Grad.

Der Dienstag beginnt in Kärnten trocken und sonnig. „Ab Mittag gestaltet sich das Wetter dann deutlich unbeständiger mit vielen Wolken, nur mehr kurzen sonnigen Phasen und auch einigen Regenschauern“, wissen die Wetterexperten der GeoSphere. Mit Höchstwerten rund um 20 Grad wird es wieder etwas kühler als in den vergangenen Tagen.