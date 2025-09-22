Skip to content
/ ©Günther Mallweger
Das Bild auf 5min.at zeigt den Ausblick vom Pyramidenkogel.
Die Tageshöchstwerte erreichen am Dienstag meist um die 20 Grad.
Kärnten
22/09/2025
Prognose

Abkühlung: So wird das Wetter in Kärnten am Dienstag

In Kärnten startet der Dienstag noch freundlich mit Sonnenschein, doch ab Mittag ziehen dichte Wolken und Regenschauer auf. Die Temperaturen erreichen rund 20 Grad.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(64 Wörter)

Der Dienstag beginnt in Kärnten trocken und sonnig. „Ab Mittag gestaltet sich das Wetter dann deutlich unbeständiger mit vielen Wolken, nur mehr kurzen sonnigen Phasen und auch einigen Regenschauern“, wissen die Wetterexperten der GeoSphere. Mit Höchstwerten rund um 20 Grad wird es wieder etwas kühler als in den vergangenen Tagen.

