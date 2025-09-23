Amoklaufdrohung: Großer Polizeieinsatz an Lavanttaler Mittelschule

In St. Paul im Lavanttal war am Dienstagvormittag ein Großaufgebot der Polizei vor der Mittelschule zugange. Der Grund war eine Amoklaufdrohung. Mittlerweile wurde der Einsatz beendet.

In St. Paul im Lavanttal kam es am Dienstagvormittag zu einem großen Polizeieinsatz.

In St. Paul im Lavanttal kam es am Dienstagvormittag zu einem großen Polizeieinsatz.

An der Mint-Mittelschule St. Paul im Lavanttal kam es am Dienstagvormittag (23. September) zu einem Großeinsatz der Polizei. Der Grund war ernst: Ein Schüler soll über die sozialen Medien eine Amoklaufdrohung abgesetzt haben, wie die Polizei auf Anfrage von 5 Minuten bestätigte. Die Meldung soll eher allgemein gehalten gewesen sein und sich nicht konkret auf die Schule bezogen haben. Da die Polizei jedoch jeden solcher Hinweise ernst nimmt, rückte sie nach Bekanntwerden der Drohung sofort aus.

Solche Aktionen können teuer werden

Die Schülerinnen und Schüler wurden evakuiert. Vor Ort konnten die Beamten keine konkrete Bedrohung feststellen. Der Einsatz ist mittlerweile abgeschlossen, die weiteren Ermittlungen laufen. Solche Drohungen können nicht nur strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, sondern auch teuer werden, wenn der Einsatz der Blaulichtorganisationen gezahlt werden muss.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2025 um 10:09 Uhr aktualisiert