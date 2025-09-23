Gailtalbahn-Arbeiten sorgen für laute Nächte und Sperren in Kärnten

Arbeiten an der Gailtalbahn bringen ab 28. September Lärm und Sperren. Zwischen 4. und 24. Oktober 2025 wird außerdem ein Schienenersatzverkehr zwischen Arnoldstein und Hermagor eingerichtet.

Wegen Arbeiten an der Gailtalbahn kommt es zu lärmintensiven Nächten und gesperrten Eisenbahnkreuzungen.

Wegen Arbeiten an der Gailtalbahn kommt es zu lärmintensiven Nächten und gesperrten Eisenbahnkreuzungen.

Von 28. September bis 24. Oktober 2025 werden umfangreiche Arbeiten am Ober- und Unterbau der Gailtalbahn durchgeführt, wie die ÖBB am 23. September informierten. „Um die Bauzeit möglichst kurz zu halten, wird teilweise auch nachts sowie an Wochenenden gearbeitet“, heißt es seitens der ÖBB dazu. Während dieser Zeit kommt es zu Einschränkungen für Fahrgäste.

In der Nacht wird es laut

Im Bereich der Haltestelle Pressegger See kommt es zwischen 28. September und 4. Oktober sowie von 6. bis 9. Oktober 2025 zu lärmintensiven Nachtarbeiten. Die ÖBB sind laut eigenen Aussagen bemüht, Lärm- und Staubentwicklungen so gering wie möglich zu halten, ersuchen aber um Verständnis, dass diese aufgrund der durchzuführenden Arbeiten und der dazu erforderlichen Maschinen und Warnsignale nicht vermieden werden können.

Eisenbahnkreuzungen werden gesperrt

Im Gemeindegebiet Hermagor-Pressegger See müssen während der Bauarbeiten Eisenbahnkreuzungen (EK) im Bereich der Haltestelle Pressegger See gesperrt werden.

Diese Eisenbahnkreuzungen werden gesperrt: EK bei km 24,708 – bei Presseggen/Görtschach (an der L26), durchgehend

(an der L26), durchgehend EK bei km 25,390 – östlich im Bereich des z, durchgehend

EK bei km 25,652 – westlich des Bahnhofs Pressegger See, tageweise

Schienenersatzverkehr

Von 4. Oktober bis 24. Oktober 2025 wird zwischen Arnoldstein und Hermagor ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. „Fahrgäste werden gebeten, sich rechtzeitig über die geänderten Fahrpläne zu informieren und die Aushänge an den Haltestellen zu beachten“, so die ÖBB. Die Investitionen sollen die Leistungsfähigkeit der Strecke langfristig absichern und die klimafreundliche Bahn als attraktive Alternative zum Auto stärken.