Mit Strompreis-Vergleich könnten Kärntner Hunderte Euro sparen

Mit 1. Oktober senkt die KELAG ihre Strompreise um 10 Prozent. Was für Konsumenten wie eine Entlastung klingt, relativiert sich bei genauerem Blick: Im Marktvergleich ist die KELAG weiterhin teurer als viele Alternativanbieter.

Laut einer aktuellen Analyse des Vergleichsportals „durchblicker“ zahlt ein Vierpersonenhaushalt in Villach mit 5.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch trotz Preissenkung bei der KELAG 241 Euro mehr pro Jahr als beim günstigsten Alternativanbieter. Besonders heikel wirkt das im Lichte aktueller Gewinnzahlen: Laut Momentum Institut konnte die KELAG ihre Gewinne 2024 im Vergleich zu den Vorkrisenjahren um 297 Prozent steigern.

Tarifvergleich stärkt Wettbewerb

„Ein regelmäßiger Tarifvergleich schützt Haushalte effektiv vor überhöhten Energiekosten, insbesondere in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten“, so Stefan Spiegelhofer von „durchblicker“. Zudem wird darauf hingewiesen, dass ein Wechsel auch den Wettbewerb im heimischen Energiemarkt stärke: Wenn Konsumentinnen und Konsumenten diese Optionen aktiv nutzen, können teurere Anbieter unter Zugzwang geraten. „Das stärkt langfristig die Preistransparenz und damit die Position aller Verbraucher“, heißt es seitens „durchblicker“.

Auch Energie Steiermark in der Kritik

Auch die Energie Steiermark kommt in der „durchblicker“-Analyse nicht gut weg: Steirische Haushalte zahlen demnach trotz Preissenkung im Schnitt bis zu 356 Euro mehr pro Jahr als bei Alternativanbietern. SPÖ-Chef Max Lercher fordert daher einen fixen Steiermark-Tarif, der Haushalte und Betriebe dauerhaft entlasten soll.

Team Kärnten fordert weitere Strompreissenkung

Nach Bekanntwerden der „durchblicker“-Analyse fordert Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer in einer Presseaussendung eine weitere Strompreissenkung seitens der KELAG. „Wir fordern eine stärkere Preisminderung im Sinne der Kärntner Kunden, die dem Unternehmen über Jahre die Treue gehalten haben“, so Köfer, der außerdem deutliche Worte der Kärntner Landesregierung dazu einfordert.

Kelag setzt „auf eine faire und transparente Preispolitik“

„In der heutigen Presseaussendung von Durchblicker werden Äpfel mit Birnen verglichen. Wichtige Details wie befristete oder einmalige Wechselrabatte, Angaben zu Fix- oder Floater-Tarifen, Bindungsfristen oder Preisstaffelungen wurden nicht näher ausgeführt. Auch Sondertarife für Wärmepumpen oder E-Autos wurden nicht herangezogen“, reagiert die Kelag auf den Vergleich. Einige Angebote am Markt würden beispielsweise deutliche Preissteigerungen im 2. Jahr vorsehen. „Solche Faktoren verzerren maßgeblich die Vergleichbarkeit“, heißt es. Das Unternehmen empfiehlt, für einen transparenten Preisvergleich der Energieversorger den Tarifkalkulator der unabhängigen Behörde E-Control zu nutzen. Man betont: „Die Kelag setzt auf eine faire und transparente Preispolitik mit attraktiven Tarifmodellen, die den individuellen Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht wird – mit Preisgarantie, professionellem Kundenservice und dem kostenlosen Vorteilsprogramm Kelag-Plusclub. Diese Angebote werden von unseren Kunden gerne angenommen: Die Kelag verzeichnet seit Jahren einen positiven Kundensaldo.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2025 um 16:57 Uhr aktualisiert