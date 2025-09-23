Unfälle und Baustellen sorgen für Staus auf Kärntens Straßen

Autofahrer müssen derzeit etwas Geduld haben. Auf Kärntens Straßen kommt es am späten Dienstagnachmittag aufgrund von Baustellen und Unfällen vermehrt zu Verzögerungen.

Viel los auf Kärntens Straßen! Auf der A2 Südautobahn kam es am Dienstagnachmittag, 23. September, zwischen Bad St. Leonhard und Wolfsberg Nord in Fahrtrichtung Klagenfurt zu einem Verkehrsunfall, wie die Asfinag mitteilt. Die Einsatzkräfte befinden sich vor Ort. Nähere Details zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt. Ein Pannenstreifen ist im Unfallbereich gesperrt. Voraussichtlich noch bis 18.15 Uhr ist laut der Asfinag mit Verzögerungen zu rechnen.

Schwerer Unfall auf Bleiburger Straße

Auch im Raum Bleiburg kommt es aktuell zu längeren Wartezeiten. Auf der Bleiburger Straße B81, zwischen Oberdorf und Aich, ereignete sich laut ÖAMTC ein „schwerer Unfall“. Eine großräumige Umleitung wurde eingerichtet.

Baustellen sorgen für längere Wartezeiten

Mit längeren Wartezeiten müssen Autofahrer aktuell auch auf der A2 Südautobahn zwischen Villach/Faaker See und dem Knoten Villach rechnen. Aufgrund von Verkehrsüberlastungen gibt es hier Verzögerungen. Auf der A10 Tauernautobahn, zwischen dem Knoten Villach und Paternion/Feistritz kommt es währenddessen aufgrund von Baustellen zu Behinderungen. Leser berichten vermehrt von längeren Wartezeiten in den Bereichen.

©Leserfoto Auf Kärntens Straßen staut es sich.





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2025 um 19:15 Uhr aktualisiert