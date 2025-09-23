Polizeimusik Kärnten lädt wieder zum Sommernachtskonzert

Am Donnerstag, den 25. September lädt die Landespolizeidirektion Kärnten alle Freunde der Polizeimusik und des Polizeichores zum diesjährigen Sommernachtskonzert.

Wie immer, wenn die Polizeimusik unter Kapellmeister Martin Irrasch aufspielt, erwartet die Besucherinnen und Besucher auch an diesem Abend ein wahrer Ohrenschmaus. Am Beginn steht eine junge Komposition, die „Fascination Fanfare“. Sozusagen über den großen Teich geht es dann mit der „New York Overtüre“, bei welcher sich der Komponist Kees Vlak von der Musik großer amerikanischer Komponisten wie Aaron Copland, George Gershwin oder Leonard Bernstein inspirieren ließ. Ein weiterer musikalischer Leckerbissen erwartet die Zuhörer mit „A Bavarian Crossover“. Ein Stück, in welchen der gemütliche Charakter einer bayrischen Polka auf einen lässigen Reggae trifft. Der Polizeichor unter der Leitung von Ernst Pollheimer wandelt mit dem „Kriminaltango“ auf den Spuren des legendären Hazy-Osterwald-Sextetts und stimmt mit „Amoi seg ma uns wieda“ sowie „Banküberfall“ auch rot-weiß-rote Töne an. Ein weiterer Programmpunkt wird wie schon in den vergangenen Jahren die Präsentation der Polizistin/des Polizisten des Jahres sein.

Termin Wann: Donnerstag, 25. September 2025, Beginn 19.30 Uhr

Wo: Casineum am See

Am Corso 17, 9220 Velden am Wörthersee Eintrittskarten sind bei der LPD Kärnten unter 059133 20 1115 oder [email protected], allen Musikerinnen und Musikern sowie an der Abendkasse für 20 Euro erhältlich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2025 um 18:58 Uhr aktualisiert