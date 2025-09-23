Auto überschlug sich: Unfall sorgte für Totalsperre

Ein 40-jähriger Pkw-Lenker verlor am Dienstagnachmittag auf der B81 aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Klagenfurt gebracht.

Am späten Dienstagnachmittag, 23. September, lenkte ein 40-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt seinen Pkw auf der B81 Bleiburger Straße im Bereich Bleiburg. Aufgrund von Aquaplaning verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses überschlug sich und kam im angrenzenden Straßengraben seitlich zum Stillstand.

PKW-Lenker bei Unfall verletzt

Der 40-jährige konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien und wurde nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH Klagenfurt gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Totalsperre

Die B81 war für die Dauer der Berge- und Aufräumarbeiten von 17:15 Uhr bis 18:07 Uhr total gesperrt. Im Einsatz standen die FF Bleiburg, Aich, Schwabegg und Neuhaus mit insgesamt 34 Mann und sieben Fahrzeugen.